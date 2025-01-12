Spotify Wrapped 2025: detalles, fecha y lo que debe conocer del resumen musical del año

El resumen musical anual se ha convertido en uno de los contenidos más esperados por los usuarios de Spotify.

¿Qué es Spotify Wrapped?

Spotify está preparando una nueva edición de Wrapped, el resumen personalizado que revela cómo cada usuario interactuó con la plataforma durante todo el año 2025.

Desde su lanzamiento, Wrapped se ha convertido en una de las funciones más populares, pues genera una enorme participación en redes sociales y despierta la curiosidad de millones que quieren conocer cuál fue su artista más escuchado.

¿Cuándo estará disponible Spotify Wrapped 2025?

De acuerdo con Official Charts, el Wrapped 2024 se publicó el 4 de diciembre. La plataforma explicó que “los científicos musicales de Spotify necesitaron un poco más de tiempo para analizar los datos”, por lo que la fecha de lanzamiento puede variar dependiendo de la complejidad del procesamiento.

Esto es comprensible si se tiene en cuenta que Spotify cuenta con más de 713 millones de usuarios en el mundo, según sus cifras más recientes. Por el momento, se desconoce la fecha exacta que estará disponible el resumen musical del año, pero se estima que sea en los próximos días.

¿Cómo ver Spotify Wrapped 2025?

Para acceder al resumen personalizado, solo debes abrir la aplicación de Spotify en tu dispositivo móvil. En la sección de Inicio aparecerá el banner de Wrapped. Si no lo ves, asegúrate de tener la app actualizada desde Google Play Store (Android) o App Store (iOS).

Una vez entres a Wrapped, encontrarás diferentes estadísticas sobre tu actividad en la plataforma: minutos de reproducción, número total de canciones escuchadas, tu artista más sonado, tu canción número uno del año, géneros destacados y mucho más.