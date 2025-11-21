CANAL RCN
Tendencias

Bad Bunny inicia su gira mundial: fechas y horarios de su paso por Colombia

El cantante puertorriqueño iniciará su gira mundial que contempla un importante número de países.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
01:08 p. m.
Benito Antonio Martínez Ocasio iniciará su esperada gira mundial ‘Debí Tirar más Fotos’ con la que visitará más de 13 países en donde, en su mayoría, el total de la boletería se agotó en cuestión de horas.

Por esto, su amplia fanaticada ya ha manifestado su gran emoción por poder presenciar un nuevo y esperado performance, después del rotundo éxito que tuvo su residencia en Puerto Rico.

¿En dónde iniciará la gira mundial de Bad Bunny?

El intérprete de ‘Pitorro de coco’ dará inicio a sus presentaciones en Santo Domingo, en República Dominicana, en el Estadio Olímpico. Su show se llevará a cabo este 21 de noviembre por lo que sus fieles seguidores ya se han dirigido a las instalaciones del recinto para poder obtener la mejor ubicación del evento.

Así mismo, ante la alta demanda del show, la empresa productora del icónico evento anunció la apertura de localidades extras que permitirán el ingreso de más personas y aumenta, sin duda alguna, las ganancias para el puertorriqueño.

Al parecer, la apertura de su gira mundial en el país dominicano no habría sido al azar, pues cientos de fanáticos manifestaron que dicho territorio posee un amplio cariño por el artista al representar parte de las raíces de su cultura.

¿Cuáles son las fechas de Bad Bunny en Colombia?

El puertorriqueño tendrá la oportunidad de visitar el país al confirmar tres fechas consecutivas en Medellín, en el Atanasio Girardot. Los shows se llevarán a cabo los próximos 23, 24 y 25 de junio del 2026 por lo que los fanáticos han manifestado su gran asombro ante la rapidez con la que la boletería fue agotada.

No obstante, dichas fechas no han sido del agrado de todos los fanáticos, pues algunos internautas han manifestado su inconformidad ante la ausencia de Bogotá dentro de las ciudades confirmadas en su amplio listado.

Últimos logros de Bad Bunny

El puertorriqueño se ha tomado el estrellato internacional ya que su impacto ha trascendido de la industria musical al ser considerado como una de las figuras artísticas más importantes de las últimas décadas.

Por esto, no solo obtuvo recientemente tres premios Grammy, sino que también Billboard lo reconoció como el máximo artista latino del siglo XXI al basarse en sus diferentes logros que han roto récords impensables en las listas de la importante revista musical.

