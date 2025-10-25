Este es el lugar donde los hombres pierden el miedo a consentirse: muy cerca de Bogotá

Muy cerca de Bogotá, en La Sabana, en Cundinamarca, abrió un lugar ideado y construido para vivir experiencias masculinas. Se trata de Barbería Club, una propuesta que fusiona lo mejor del pasado con las demandas modernas del hombre actual.

Además de los cortes y arreglos de barba (que representan alrededor del 70% de los servicios masculinos actuales), ofrece tratamientos faciales, capilares y corporales.

La experiencia se complementa con un bar de cócteles premium, zonas de coworking y espacios sociales que permiten que el cliente prolongue su visita más allá de la cita estética; así lo explicó Germán Homen.

Entendimos que el hombre actual disfruta arreglarse y merece un lugar diseñado para él, pero sin excluir a ningún público. Aquí atendemos también a mujeres, niños y adultos mayores, porque queremos que todos se sientan parte de esta experiencia.

¿Los hombres buscan lugares de belleza como las mujeres?

De acuerdo con Homen, las cifras respaldan la visión incluyente y dinámica de este tipo de establecimientos.

Actualmente, del total de servicios mensuales, el 34% corresponde a caballeros.

Dentro de ese porcentaje, el 70% se centra en corte y barba, mientras que el resto incluye manicure, pedicure, masajes capilares y faciales.

Este comportamiento del mercado evidencia un cambio cultural: los hombres ya no dudan en invertir en su imagen y bienestar.

Barbería Club no solo amplía su oferta, también construye comunidad. Al integrar espacios sociales y coworking, convierte el cuidado personal en un acto de socialización y pertenencia. La barbería deja de ser un servicio rápido para convertirse en un ritual de pausa, conversación y estilo de vida.

Con esta apertura, la marca refuerza su propósito de posicionarse como referente del bienestar masculino premium en Colombia, apostando por la estética, la tradición y la experiencia como motores de fidelización.

¿Dónde queda el lugar de belleza para hombres cerca de Bogotá?

En medio de la transformación cultural, Barbería Club trae una propuesta tradicional y da un paso decisivo en su expansión con la apertura de su sede más ambiciosa en la Sabana de Bogotá.

Ubicada en Chía, Cundinamarca, este nuevo espacio de 314 metros cuadrados redefine el concepto de barbería, combinando tradición, experiencia premium y un modelo social que convierte el arreglo personal en un ritual integral.

Con esta inauguración, la compañía alcanza seis sedes activas y se prepara para duplicar su capacidad de atención, pasando de 23.000 a 35.000 servicios mensuales.

Este crecimiento se traduce en un impacto directo en la generación de más de 200 empleos entre directos e indirectos, reforzando su apuesta por el desarrollo económico y social del sector beauty masculino en Colombia.

Después de tres décadas en la industria seguimos innovando, porque el cuidado masculino es una tendencia con un enorme potencial en Colombia. Esta nueva sede es la mejor muestra de que el mercado exige modernidad, pero también valora la tradición.