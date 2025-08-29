La rutina de belleza de Dayro Moreno antes de un partido que lo mantiene vigente

Dayro Moreno, el inagotable goleador del fútbol profesional colombiano, no solo acapara titulares por su extraordinario desempeño en la cancha.

El delantero también abrió las puertas de su vida personal para mostrar a sus seguidores una faceta menos conocida: su meticulosa rutina estética antes de los partidos.

En un blog en YouTube, Dayro Moreno reveló los secretos detrás de su imagen, un proceso que va más allá de un simple cuidado personal y que se ha convertido en una parte esencial de su preparación. El Dayro Moreno antes de un partido que vemos en la cancha es el resultado de un ritual que incluye varias cosas.

El cuidado que realiza Dayro Moreno antes de cada partido

El futbolista, quien siempre ha sido una figura pública por cuidar su imagen, compartió con sus seguidores los detalles de su rutina.

En uno de los videos, se le ve en una revisión dental para mantener en perfecto estado su sonrisa. Sin embargo, el aspecto que más ha llamado la atención es su proceso de manicure.

Dayro se somete cada quince días a una sesión que puede durar hasta cuatro horas, un tiempo considerable que invierte en el diseño y la salud de sus manos y pies.

La salud y el cuidado de las uñas, una prioridad para Dayro Moreno

Para Dayro Moreno, el manicure no es solo un tema de estética, sino de salud. El video muestra cómo su manicurista de confianza realiza el procedimiento con sumo cuidado, ya que una lesión, por mínima que sea, podría comprometer su participación en un partido.

La profesional explicó que un corte mal hecho o una uña encarnada podría ser motivo de baja, lo que convierte la sesión en un proceso de alto riesgo.

Conocido por sus extravagantes diseños, que a veces incluyen el escudo de su equipo, el goleador ha demostrado que para él el cuidado de sus manos y pies es una prioridad que va de la mano con su desempeño deportivo.

A pesar de los riesgos, Dayro ha hecho de este hábito un ritual innegociable. Su rutina, que mezcla el cuidado estético con la preparación profesional, desvela un Dayro Moreno antes de un partido que pocos conocían.

A sus casi 40 años, Moreno se mantiene vigente no solo en el campo de juego, sino también en las tendencias, demostrando que la disciplina y el cuidado personal son clave para una carrera exitosa y duradera.