¿Cuáles fueron las Barbies y los Kens que Mattel descontinuó por escándalos?

El lanzamiento de la película de Barbie, protagonizada por la actriz Margot Robbie, ha sido un completo éxito en taquillas y ha generado furor en redes sociales. Esta producción ha despertado la nostalgia de los usuarios que eran fanáticos de estos juguetes durante su infancia.

En la cinta se hicieron varias apologías a las muñecas de la vida real y las que más llamaron la atención fueron las Barbies descontinuadas, que fueron mencionadas como una forma de sátira.

Muchos de los espectadores salieron de las salas de cine preguntándose: "¿Cuáles eran las Barbies que Mattel descontinuó?" y "¿por qué las descontinuaron?". Si usted tiene esta misma duda, esta información le puede interesar.

Las barbies descontinuadas

'Barbie embarazada'

En 2002, Mattel se arriesgó con una nueva versión de muñecas nunca antes vista: la 'Barbie Midge', más conocida como 'la Barbie embarazada',

Pese a que la intención de la compañía fue representar a una familia feliz -a Barbie, su esposo Allan y su hijo Ryan-, esta versión no fue bien recibida por los padres de familia, quienes argumentaban que no era pertinente que los niños se relacionaran cercanamente con la maternidad a edades tan cortas.

'Ken Sugar Daddy'

Ante las críticas que generó este muñeco, Mattel intentó en repetidas ocasiones explicar que estaban intentado representar al padre de Barbie. Según decía la empresa, el muñeco recibía este nombre por el perro blanco que venía acompañándolo que se llamaba 'Sugar'.

Sin embargo, los adultos manifestaban constantemente su indignación, insistiendo que el Ken hacía referencia a un esposo con una edad mucho más avanzada que el de su pareja. Por esta razón, tuvo que ser retirado del mercado.

'Ken arete mágico'

La característica principal de este personaje era su atuendo de colores vivos y brillantes que lucía, por lo que muchos consumidores lo llegaron a considerar como un juguete LGBTIQ+ y fue criticado por algunos padres de familia.

No obstante, esta no fue la verdadera razón por la que lo descontinuaron, sino que no cumplió con las expectativas de venta y a muchos niños les resultó "aburrido".

'Barbie – Tanner'

Esta fue la versión de Barbie, lanzada en el año 2006, que tenía un perro golden retriever y resultaba entretenido para los niños porque podían alimentar al animal y recolectar sus heces fecales como si fuera una mascota de verdad.

Sin embargo, la Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo de Estados Unidos encontró dificultados de sanidad en los imanes sueltos de la pieza con la que se recogía el excremento del juguete, por lo cual se retiraron más de 680 mil unidades.

Ken Allan

Como se mencionó anteriormente, este personaje era el esposo de la Barbie Midge y fue representado como el mejor amigo de Ken. Su lanzamiento fue en 1964.

Tiempo después, la compañía se dio cuenta que a los niños les agradaba solo Barbie y no los juguetes complementarios, por lo cual Ken Allan no tuvo los resultados esperados en ventas.

Barbie videocámara

Esta muñeca fue una de las más llamativas para los niños debido al lente de cámara que portaba en su pecho, cuya función era grabar todo lo que sus dueños desearan ver desde la vista de la Barbie.

No obstante, en el año 2010, el FBI encontró una gran falencia en este juguete: la cámara podría ser aprovechada como una herramienta de pedofilia, razón por la que salió del mercado.