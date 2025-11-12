CANAL RCN
“Mi paz no está en formato dinero”: Beéle habla sobre las demandas en su contra

El cantante barranquillero sorprendió en una reciente entrevista al hablar sobre la cantidad de dinero que posee y su salud mental.

Foto: Canal RCN
diciembre 11 de 2025
09:02 p. m.
Brandon de Jesús López Orozco ha sorprendido a sus más fieles fanáticos con una reciente entrevista, para un medio internacional, en donde reveló algunos detalles inéditos de su vida, su carrera musical y varios de sus planes a futuro.

Sin embargo, varios de sus seguidores se interesaron por conocer detalles de las amplias cantidades de dinero que actualmente posee en el banco a lo que el artista emitió una contundente respuesta que reveló cómo se encuentra su situación legal.

Beéle habla sobre las demandas en su contra

Aunque no reveló mayores detalles, el entrevistador decidió cuestionar al hombre por la cantidad de dinero total que actualmente posee en el banco. Ante dicha pregunta, el intérprete de ‘La plena’ sorprendió, pues recalcó que el movimiento de su dinero se encuentra en “pausa” a raíz de las distintas demandas en su contra.

Cabe recordar que, a mediados del año 2025, el artista se vio involucrado en distintas polémicas legales en contra de la madre de sus hijos por presunta violencia intrafamiliar y su expareja sentimental por la más reciente filtración de distintos videos íntimos que inundaron las redes sociales.

Ah, pero hablando de eso yo tengo el dinero en pausa con esas demandas a uno le toca así. Antes me están prestando, afirmó.

Aunque no hubo mayores comentarios, los internautas desataron una lluvia de comentarios en redes sociales en donde recordaron algunas de las polémicas más contundentes que protagonizó el hombre con sus exparejas. Así mismo, añadieron al debate el papel de padre que actualmente desarrolla con sus dos hijos.

Beéle habla de sus hijos

Así mismo, el barranquillero tuvo la oportunidad de hablar sobre la importancia y trascendencia de sus hijos para su vida, pues recalcó que su paz y tranquilidad se encuentran por encima del dinero.

Los hijos son una bendición… yo creo que eso es lo más bonito y lo más importante. Yo estoy en un momento en donde mi paz mental y todo lo que me rodea no está en el formato dinero. Están mis hijos, la buena persona que soy y lo que soy para la gente, finalizó.

