Cocina italiana es reconocida como “patrimonio cultural inmaterial” por la Unesco

La gastronomía italiana se ha convertido en el primer estilo culinario en recibir dicho título.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

diciembre 11 de 2025
07:58 p. m.
No cabe duda de que la comida italiana es una de las favoritas para los amantes de la gastronomía alrededor del mundo gracias a la autenticidad, el sabor, la experiencia y el destello de sensaciones que se generan en el paladar de quienes tienen el privilegio de ir a probar esta famosa cocina.

Por esto, en los días más recientes, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, confirmó que la Unesco designó a la comida italiana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad tras años de una campaña que buscó reconocer la tradición de este país.

Comida italiana reconocida por la Unesco

“Somos los primeros en el mundo en recibir este reconocimiento, que honra nuestra identidad. Porque para nosotros, los italianos, la cocina no es solo comida ni un recetario. Es mucho más: es cultura, tradición, trabajo y riqueza”, afirmó Meloni para CNN.

Este importante reconocimiento hace especial énfasis en las tradiciones que la gastronomía italiana conserva ya que no solo se centran en servir los alimentos, sino que también en cultivar, cosechar, preparar y servir los alimentos para su degustación final.

Así mismo, dicho reconocimiento busca conservar la autenticidad de los platillos ya que esta gastronomía ha sido blanco de distintas réplicas y copias en todo el mundo.

La preservación de las tradiciones es otro de los puntos que se busca exaltar con este reconocimiento ya que, según Pier Luigi Petrillo, uno de los editores de la propuesta de Italia, manifestó la importancia de generar conciencia alrededor de esta importante gastronomía que podrá valorizarse aún más con dicho título.

Impulso para la economía italiana

Por otro lado, esta declaración también tiene un significativo impacto en las entidades designadas a raíz del prestigio que adquieren dichos bienes intangibles.

De esta manera, la primera ministra reveló que el país recibirá un contundente impulso financiero ya que se ha llegado a exportar 70.000 millones de euros en productos agroalimentarios al considerarse como la “economía líder de Europa en valor añadido agrícola”.

