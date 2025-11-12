Karol G sorprendió con cumbia villera junto a Cumbia Delito: así suena “Cuando me muera te olvido”

Karol G sorprendió nuevamente al mundo con el lanzamiento de “Cuando me muera te olvido”, su más reciente canción incluida en el álbum “Tropicoqueta”.

En esta ocasión, la artista antioqueña se adentró en el universo de la cumbia villera, acompañada de la banda colombiana Cumbia Delito, conocida por sus interpretaciones de cumbia argentina en Colombia.

La grabación se realizó en el emblemático Teatro Heredia de Cartagena, aportando un sonido vibrante y auténticamente latino.

El tema combina la intensidad rítmica de la cumbia villera con la sensibilidad melódica de Karol G, generando un equilibrio entre baile y emoción.

Fusión de géneros entre Karol G y Cumbia Delito

La colaboración entre Karol G y Cumbia Delito se destaca como una fusión innovadora que cruza géneros musicales y estilos culturales.

La banda aporta la energía y el ritmo característico de la cumbia villera argentina, mientras Karol G suma su estilo de reguetón y música tropical, dando como resultado un tema fresco, bailable y emocional.

Esta combinación no solo ofrece un sonido renovado, sino que permite a los oyentes disfrutar de una experiencia musical que trasciende generaciones y fronteras, consolidando a “Cuando me muera te olvido” como uno de los lanzamientos más comentados del álbum “Tropicoqueta”.

“Tropicoqueta”: el proyecto familiar íntimo de Karol G

El álbum “Tropicoqueta” no es solo una colección de canciones, sino un proyecto que documenta el proceso creativo de Karol G durante más de un año.

La artista explica que su objetivo es acercar a las familias a través de la música, evocando la alegría de las celebraciones y los encuentros tradicionales. La inclusión de ritmos auténticos de cumbia villera resalta la riqueza musical de Latinoamérica y su capacidad de reinventarse constantemente.

Con este lanzamiento, Karol G consolida “Tropicoqueta” como un álbum innovador, que fusiona géneros y tradiciones, reafirmando su posición como una de las artistas más creativas y audaces de la música urbana y tropical.