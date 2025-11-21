¡Insólito! Belinda y Cazzu tienen su primer encuentro en persona: ¿habrá colaboración?

El mundo del espectáculo se encuentra paralizado ante el más reciente encuentro entre Belinda y Cazzu, quienes, aunque interpretan géneros musicales distintos y manejan un estilo aislado del otro, han sido fuertemente relacionadas al haber sostenido una relación con Christian Nodal.

Ante las fuertes especulaciones que se desarrollaron por parte de la comunidad de fanáticos sobre una presunta rivalidad entre las artistas, Cazzu y Belinda demostraron sostener una relación completamente diferente a la que se pensaba.

Cazzu y Belinda sostienen encuentro

El esperado encuentro se desarrolló en el marco de la reciente premiación que la revista internacional GQ llevó a cabo al entregar distintivos a los personajes del año. Dentro de la premiación se exaltó la presencia de diferentes artistas como Maluma, quien se llevó el reconocimiento GQ Moty 2025, al ser el hombre del año, por su aporte a la cultura y abrir camino desde la música y el arte.

No obstante, uno de los momentos más esperados se desarrolló por cuenta de Cazzu y Belinda, quienes protagonizaron su primer encuentro al compartir durante el evento y recibir, cada una, el galardón de la mujer del año. Las artistas no dudaron en compartir durante la velada al ser fotografiadas, abrazarse y cruzar algunas palabras de las que se desconocen aún mayores detalles.

El momento, denominado como uno de los más históricos dentro de la industria musical, no solo estuvo marcado por el icónico junte ya que la mexicana también tuvo la oportunidad de expresar un sentido discurso en donde exaltó la importancia de erradicar los discursos de odio fomentados en redes sociales en contra de las mujeres.

“Que no nos ataquen con tanta hazaña y odio en redes sociales, que no lancen mentiras ni calumnias en contra de nosotras con total impunidad. Que no haya ningún tipo de violencia solamente por ser mujer, que podamos disfrutar las calles y los espacios públicos con total seguridad. El día que todas podamos vivir con seguridad, dignidad y libertad, todas seremos mujeres del año”, añadió.

¿Habrá colaboración entre Cazzu y Belinda?

Por su parte, Cazzu tuvo la oportunidad de ofrecer declaraciones para un medio internacional en donde, horas antes de su encuentro con la mexicana, reveló si habría o no una colaboración con Belinda.

Según sus palabras, hasta el momento, no hay ningún tipo de negociación en la que se confirme una colaboración, de modo que, ambas mujeres solo compartieron durante la noche de la premiación.