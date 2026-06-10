CANAL RCN
Tendencias

Bogotá ya cuenta con su propia biblioteca jurídica enfocada en temas animalistas

El Banco Normativo de Protección Animal reúne leyes, acuerdos, decretos, resoluciones, entre otra documentación en materia animalista.

Foto: Diseñado por Magnific.
Foto: Diseñado por Magnific.

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
10:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La capital contará con una de las bibliotecas jurídicas animalistas más grandes y completas del país. Por medio de dicha iniciativa se reunirá todo un repositorio centrado en compilar leyes, acuerdos, decretos, resoluciones y demás normas que contemplan la protección, inspección, vigilancia y bienestar de la fauna.

La biblioteca jurídica, denominada como ‘Huella Normativa’, tendrá más de 1.100 documentos que podrán ser consultados por la ciudadanía a través de la página oficial del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Cámaras de seguridad registraron a un conductor que atropelló a un perro y huyó sin ayudarlo en Antioquia
RELACIONADO

Cámaras de seguridad registraron a un conductor que atropelló a un perro y huyó sin ayudarlo en Antioquia

¿En qué consiste el Banco Normativo?

El repositorio centralizado tiene el objetivo de permitir el acceso libre y estructurado a la normativa vigente en distintos niveles tanto internacional, nacional y local.

El Banco Normativo de Protección y Bienestar Animal es una plataforma digital con la que se busca ser la fuente más completa de documentación jurídica sobre dichos temas. El objetivo de esta es promover la investigación, la consulta ciudadana y la incidencia política para la construcción de nuevas normas.

Algunos de los principales temas que se podrán consultar allí son: normativa, marco regulatorio, jurisprudencia, decisiones judiciales, conceptos Jurídicos, interpretaciones legales, documentos estratégicos, planes y lineamientos, manuales y guías, lineamientos operativos, investigaciones y análisis y estudios.

“De esta forma, el Distrito Capital continúa liderando el trabajo por los animales en el país, desarrollando actividades de impacto enfocadas en la protección y el bienestar animal y promoviendo el fortalecimiento de las familias interespecie”, aseguró la Alcaldía de Bogotá.

Iguana fue golpeada y perseguida por trabajador en la Universidad San Martín de Puerto Colombia
RELACIONADO

Iguana fue golpeada y perseguida por trabajador en la Universidad San Martín de Puerto Colombia

¿Cómo consultar en el Banco Normativo?

Los interesados en realizar las consultas solo deberán ingresar a la página web oficial del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Allí ingresarán a la sección “Huella Normativa” y podrán filtrar las búsquedas por categorías, etiquetas, país, departamento o municipio.

Dentro de las consultas más frecuentes se encuentran temas como: tenencia responsable, identificación de animales potencialmente peligrosos, propiedad horizontal, derechos y deberes de los animales, la ley que castiga el maltrato animal, huella normativa y el marco general de protección y bienestar animal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Shakira

Shakira sorprenderá con invitados de lujo durante su último concierto en España

Viral

¿Quién es ‘La Mijita’? La influencer vinculada a Camilo Cifuentes

Karol G

Daiky Gamboa habló sobre las críticas tras participar en los primeros shows de la gira de Karol G

Otras Noticias

Gobierno Nacional

Gobierno adiciona $624.656 millones al Presupuesto General de la Nación 2026 para el Fondo Milagro

El Decreto 1488 de 2026 liquida recursos del estado de emergencia con crédito externo destinado a transferencias del Gobierno Nacional.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 6 de octubre: número y signo ganador del sorteo

¡Emoción para varios apostadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 6 de octubre! Descubra aquí el resultado exacto.

Enfermedades

¿Ataque de pánico o infarto? Estas señales pueden confundir

Lionel Messi

Así es por dentro el exclusivo palco de Lionel Messi en River Plate

Estados Unidos

Reaccionó y habló Christa Pike, la reclusa que sobrevivió a dos inyecciones letales para su ejecución