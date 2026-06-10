Bogotá ya cuenta con su propia biblioteca jurídica enfocada en temas animalistas

La capital contará con una de las bibliotecas jurídicas animalistas más grandes y completas del país. Por medio de dicha iniciativa se reunirá todo un repositorio centrado en compilar leyes, acuerdos, decretos, resoluciones y demás normas que contemplan la protección, inspección, vigilancia y bienestar de la fauna.

La biblioteca jurídica, denominada como ‘Huella Normativa’, tendrá más de 1.100 documentos que podrán ser consultados por la ciudadanía a través de la página oficial del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

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¿En qué consiste el Banco Normativo?

El repositorio centralizado tiene el objetivo de permitir el acceso libre y estructurado a la normativa vigente en distintos niveles tanto internacional, nacional y local.

El Banco Normativo de Protección y Bienestar Animal es una plataforma digital con la que se busca ser la fuente más completa de documentación jurídica sobre dichos temas. El objetivo de esta es promover la investigación, la consulta ciudadana y la incidencia política para la construcción de nuevas normas.

Algunos de los principales temas que se podrán consultar allí son: normativa, marco regulatorio, jurisprudencia, decisiones judiciales, conceptos Jurídicos, interpretaciones legales, documentos estratégicos, planes y lineamientos, manuales y guías, lineamientos operativos, investigaciones y análisis y estudios.

“De esta forma, el Distrito Capital continúa liderando el trabajo por los animales en el país, desarrollando actividades de impacto enfocadas en la protección y el bienestar animal y promoviendo el fortalecimiento de las familias interespecie”, aseguró la Alcaldía de Bogotá.

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¿Cómo consultar en el Banco Normativo?

Los interesados en realizar las consultas solo deberán ingresar a la página web oficial del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Allí ingresarán a la sección “Huella Normativa” y podrán filtrar las búsquedas por categorías, etiquetas, país, departamento o municipio.

Dentro de las consultas más frecuentes se encuentran temas como: tenencia responsable, identificación de animales potencialmente peligrosos, propiedad horizontal, derechos y deberes de los animales, la ley que castiga el maltrato animal, huella normativa y el marco general de protección y bienestar animal.