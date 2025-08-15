VIDEO I Blessd se va en contra de guardia que bajó a un fan de la tarima durante su show

Blessd ha protagonizado una nueva polémica en su más reciente presentación al defender a un fanático suyo. Las imágenes, que ya son virales en redes sociales, han abierto un gran debate sobre la reacción del artista y su trato hacia el guardia de seguridad.

Blessd defiende a fanático que subió a la tarima

El intérprete de ‘Mírame’ tuvo la oportunidad de iniciar su gira por Estados Unidos con la que ya ofreció su primera presentación en Ontario, el pasado 14 de agosto. Sin embargo, su show se vio interrumpido por un incidente que ha despertado cientos de comentarios en redes sociales.

Mientras el antioqueño cantaba su canción ‘Amistad’, los asistentes del espectáculo se percataron de que un fanático subió a la tarima para tratar de acercarse al cantante. No obstante, el joven fue retenido por un aparente guarda de seguridad, quien tomó al menor, de manera contundente, y lo devolvió al público mientras cayó entre los fanáticos.

Por supuesto, la reacción del público se hizo sentir rápidamente ya que el lugar se vio permeado por fuertes abucheos por el hecho. Fue así como el antioqueño logró percatarse de lo ocurrido por lo que tomó la decisión de dirigirse al lugar, al que el joven cayó, para solicitar que lo subieran al escenario.

El paisa manifestó su incomodidad y desacuerdo con el trato que el fanático habría recibido, pues recalcó que no era la manera de bajarlo de la tarima. Así mismo, hizo énfasis en que el asistente era, presuntamente, un menor de edad por lo que lo subió inmediatamente para cantar.

Blessd anuncia su gira en conjunto con Anuel

Por otro lado, el cantante impactó a sus más fieles fanáticos al confirmar el inicio de su gira por Estados Unidos en compañía de Anuel. La novedad causó gran conmoción, pues algunos de sus fanáticos han manifestado que su rencilla con Feid fortaleció su amistad con el puertorriqueño.

La gira dio inicio el pasado 14 de agosto en Ontario por lo que el antioqueño se presentará en diferentes ciudades como Chicago, Miami, Atlanta, Orlando, Boston, Austin, entre otras.