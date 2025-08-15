Cazzu señala la conducta de Maluma con la mujer que llevó un bebé a su concierto

Maluma ha sido tendencia, en los días más recientes, al protagonizar un inquietante hecho en uno de sus últimos conciertos en México. Aunque la situación ha generado fuertes debates, la cantante argentina tuvo la oportunidad de ofrecer su punto de vista.

Cazzu habla sobre regaño de Maluma a fan con bebé

La intérprete de ‘Mucha data’ tuvo la oportunidad de ofrecer una entrevista para un medio internacional en donde reveló detalles de su carrera musical y vida personal. Sin embargo, en medio del encuentro, se abordó el acontecimiento mediático en el que Maluma detuvo su concierto para llamarle la atención a una fanática por llevar a un bebé de un año a su concierto.

Según la cantante, el mundo se encuentra lleno de matices por lo que las personas no tienen derecho a juzgar o condenar las conductas de los demás. Así mismo, exaltó que el cantante también es padre y opina desde sus privilegios y la oportunidad que tiene de que su esposa pueda cuidar, de manera adecuada, a su pequeña.

“Quién es uno para juzgar a una madre que lleva a su niño a su concierto, quizás pensando que eso será como una conexión… no sé. Nosotros podemos ponernos serios y decir que no fue lo ideal, no sabemos la hora o que rango etario manejaba el concierto, o lo que fuese”, manifestó Cazzu.

No obstante, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar ya que cientos de internautas se expresaron ante el hecho al manifestar que el antioqueño tenía la razón y la autoridad de condenar la situación, en medio del concierto, al percatarse de que la integridad del menor podría estar en riesgo.

Aunque el paisa no se ha manifestado sobre lo sucedido, después del concierto, sus más fieles fanáticos han salido en su defensa ante los comentarios negativos al respecto.

Maluma agradece a sus fanáticos mexicanos

Por otro lado, el cantante es tendencia al encontrarse realizando su gira por el país mexicano. Sus espectáculos se han visto permeados de diferentes acontecimientos como invitados especiales y hasta momentos virales como el robo de su gorra, durante una de sus primeras presentaciones.

De esta manera, el intérprete de ‘Según quién’ se ha tomado su cuenta oficial de Instagram para compartir algunos de los momentos más especiales de sus conciertos. Las instantáneas ya han sido alabadas por grandes de sus colegas como J Balvin, Mike Bahía y Nicky Jam.