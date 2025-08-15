Exparticipante de La Casa de los Famosos se rehusa a comprar camisa por su precio

Los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia se encuentran en el radar de miles de internautas, quienes manifiestan su interés por conocer mayores detalles sobre la vida de las celebridades después del reality.

Por esto, la vida de Emiro Navarro también se encuentra en las búsquedas más frecuentes de los usuarios después de tener amplias apariciones en escenarios públicos y crear contenidos con mayores figuras internacionales.

Emiro Navarro evita comprar costosa camiseta

El famoso creador de contenido sorprendió a sus fanáticos al compartir, por medio de sus redes sociales, diferentes momentos de su vida, en vivo y en directo, en aplicaciones como TikTok e Instagram. No obstante, en una reciente oportunidad, Navarro sorprendió a sus fanáticos al mostrarse en una tienda de ropa y llevarse desafortunadas sorpresas con los altos costos de las prendas.

Fue así como su ilusión por adquirir una camisa de manga larga se vio nublada por el costo de la misma, pues, según sus comentarios, el producto costaba más de trescientos mil pesos colombianos. Seguido de la lectura del costo, en la respectiva etiqueta, manifestó que ya no se encontraba interesado en la misma.

Amiga fíjate que la veo como rara ya… yo creo que esta prensa me puede quedar como rara, expresó mientras devolvió la camisa a su lugar en la tienda.

Las reacciones no se hicieron esperar ya que los seguidores del hombre manifestaron que el precio de la prenda era muy elevado para el estilo básico de la misma. No obstante, algunos usuarios criticaron su decisión al llegar a etiquetarlo como “tacaño”, pues cuestionaron el uso de los ingresos que Navarro podría estar adquiriendo hoy en día.

Emiro Navarro junto a Camilo Trujillo

Por otro lado, los exparticipantes de la segunda temporada del exitoso reality del Canal RCN han sorprendido a sus más fieles fanáticos al mostrarse compartiendo diferentes escenarios, durante las semanas más recientes.

En el marco de la Feria de las Flores, en Medellín, a la cual Navarro fue invitado especial para una de las marcas, Camilo Trujillo llegó a su encuentro para disfrutar de los amplios espectáculos del gran evento. Aunque los famosos han recalcado tener una divertida amistad, han descartado la existencia de cualquier vínculo sentimental que los una.