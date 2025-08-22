Blessd impacta al compartir fotografía con su expareja: ¿habría reconciliación?

La vida de Stiven Mesa Londoño, más conocido por su nombre artístico como Blessd, suele ser tendencia en redes sociales a raíz de los contenidos que comparte por medio de sus cuentas oficiales.

Aunque sus grandes éxitos lo han catapultado como uno de los artistas colombianos con mayor influencia, durante los últimos años, su carrera artística también se ha visto permeada por diferentes escándalos que involucran su vida personal y sentimental.

Blessd comparte foto con su expareja

En una nueva oportunidad, el intérprete de ‘Oe bebé’ compartió una inédita publicación que impactó a millones de sus seguidores. Por medio de su cuenta oficial de Instagram subió un carrusel de dos fotografías en el que se le observa junto a su expareja Manuela QM con quien habría sostenido un polémico romance, en el año 2024.

Parte de la polémica corresponde a que la creadora de contenido también habría protagonizado un romance con el famoso streamer Mr. Stiven, antes de ser vista con Blessd, quien sostuvo una amistad con el antioqueño. Dicha situación puso en el blanco de críticas al artista, pues miles de internautas catalogaron el hecho como una presunta traición a su amigo.

Pese a que el paisa y la modelo tomaron caminos diferentes, hoy ambos volvieron a sorprender al posar enérgicamente en una sesión fotográfica en la que se les ve nuevamente juntos. En las instantáneas se observa a la mujer mientras se encuentra en una atracción mecánica y trata de tomar por el brazo al artista. En la segunda foto se les ve más cercanos al contemplar un tiro con un balón de basketball.

Por supuesto, la publicación no iba sola ya que el cantante no dudó en arrobar a la mujer y comentar emojis con dos ojos y corazones de enamorado.

Al polémico post también se sumó la reacción de Maluma, quien comentó “Velo, veloooo” y un emoji con ojos de corazón. No obstante, la fotografía no fue del agrado para todos los usuarios ya que en gran parte de los comentarios se observa el descontento que la presunta reconciliación habría generado.

Blessd defiende a menor tras subir a la tarima

Por otro lado, el cantante impactó las redes sociales al protagonizar un hecho mediático en uno de sus más recientes conciertos. Mientras se encontraba interpretando uno de sus mayores éxitos, uno de los guardias de seguridad evitó que un menor ingresara a la tarima por lo que lo devolvió, de manera contundente, al público.

Al percatarse de lo sucedido, el artista hizo un llamado de atención al hombre, pues manifestó que no era la manera de tratar al pequeño, de modo que, lo hizo subir a la tarima para enmendar los prejuicios y disfrutar del resto del show.