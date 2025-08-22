Famosa cantante del género urbano protagoniza fuerte pelea callejera: ¿de quién se trata?

Las redes sociales se encuentran al tanto de uno de los más recientes enfrentamientos que una cantante protagonizó, durante los días más recientes. Aunque internautas salieron en su defensa, miles de usuarios cuestionaron la conducta de la famosa.

Cantante del género urbano protagoniza fuerte pelea

Se trata de la cantante dominicana Yailin, quien, en las horas más recientes, tuvo una fuerte discusión con Merisa Montás, más conocida en redes sociales como Barbilla Roja. La mujer ha obtenido gran popularidad tras poseer un podcast en el que realiza comentarios sobre diferentes figuras públicas.

No obstante, la polémica habría iniciado tras presuntas declaraciones de Montás al referirse sobre la artista dominicana y cuestionar algunos detalles de su carrera artística y su papel como madre de una de las hijas de Anuel AA. Así mismo, la mujer habría hecho fuertes comentarios al comparar su formación académica con la de Yailin.

Por supuesto, la reacción de la expareja del puertorriqueño no se hizo esperar, pues, según información de medios internacionales, la mujer habría confrontado a la influencer por las calles de República Dominicana mientras alegaron las declaraciones que se habían realizado sobre Cattleya.

Las imágenes, que ya son virales en redes sociales, han desatado gran conmoción ya que en los clips se observa como una gran multitud tiene que detener a ambas famosas para que no llegaran a las agresiones físicas.

Yailin se pronuncia ante su polémica

Por su parte, la dominicana rompió el silencio ante la delicada situación al realizar un live, por medio de sus redes sociales oficiales, en el que aseguró haber agredido a la mujer tras haber hablado sobre su hija y cuestionar los orígenes familiares que posee.

“Te di tu trompada y no hiciste nada… yo te rompí la boca para que dejes de estar hablando sobre mí. Es muy fuerte hablar de hijos, para tú andar hablando de mi hija. Usted no sabe lo que es parir, usted no sabe lo que es que su papá se muera”, manifestó la artista.

Así mismo, la cantante manifestó que, pese a que proviene de una familia humilde, sus raíces siguen más presentes que nunca.