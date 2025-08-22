CANAL RCN
Tendencias

Exnovio de Laura González reveló qué hará con la camioneta que la modelo le devolvió

El exnovio de Laura González reveló qué hará con la camioneta que le devolvió la modelo e ilusionó a sus seguidores.

Laura González polémica con novio de Dubái.
Foto: Instagram Laura González.

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
05:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fin de la relación entre Laura González y Juan Martín Moreno tomó un giro inesperado, pasando de una disputa pública por bienes a un sorpresivo anuncio.

Después de semanas de constantes idas y venidas, el exnovio de Laura González confirmó que la camioneta que tanto reclamaba ya está en su poder, poniendo fin a uno de los capítulos más tensos de la polémica.

Laura González presumió a su novio en Dubái y encendió las redes: "con mi viejito"
RELACIONADO

Laura González presumió a su novio en Dubái y encendió las redes: "con mi viejito"

Frente a esta situación, el hombre mencionó que no se quedará con el millonario regalo, sino que rifará la camioneta que la creadora de contenido le devolvió.

Exnovio de Laura González habló sobre la camioneta que le había regalado

El conflicto, que se desarrolló ante miles de internautas, comenzó con una contundente exigencia de Juan Martín en un video.

"Quiero que me devuelvas la camioneta… y los $160 millones, la cama, todo", manifestó públicamente. Este reclamo, que se hizo viral, generó una ola de comentarios y reacciones.

La tensión escaló a tal punto que Laura G. anunció acciones legales por presuntas calumnias, injurias y hostigamiento, dejando entrever la gravedad de la situación.

Laura González anunció acciones legales en contra de su exnovio

El pasado 22 de agosto, el español utilizó su cuenta de Instagram para dar la noticia que nadie esperaba.

Exnovio de Laura González reapareció y habló en sus redes sociales: “Me ha sacado toda la plata"
RELACIONADO

Exnovio de Laura González reapareció y habló en sus redes sociales: “Me ha sacado toda la plata"

A través de una historia, Juan Martín anunció que la modelo ya había cumplido con su exigencia. "La G. ya me ha hecho entrega de la camioneta. Estoy preparando todo para la rifa. Que tengáis un excelente día", escribió, confirmando que la camioneta ya está en sus manos.

Este giro de los acontecimientos sorprendió a los internautas, ya que en lugar de quedarse con el vehículo, optó por regresarlo, según comunicó su expareja. Hasta el momento, Laura G. se ha mantenido en silencio sobre este nuevo desarrollo, pero la confirmación de la devolución de la camioneta cierra un capítulo en el mediático conflicto.

Yina Calderón explotó contra el exnovio de Laura González y lanzó advertencia: video
RELACIONADO

Yina Calderón explotó contra el exnovio de Laura González y lanzó advertencia: video

Ahora, la atención se centra en el sorteo, donde uno de sus seguidores tendrá la oportunidad de ganar un vehículo de lujo, en lo que se ha convertido en una de las historias virales del mundo del entretenimiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Prográmese: Hip Hop al Parque 2025 regresa al Simón Bolívar

Amazon

Prime Video revela tráiler y fecha de estreno de la segunda temporada de Betty la Fea: La Historia Continúa

Turismo

LATAM Airlines implementa viajes sostenibles: kits ecológicos y lounge ecofriendly

Otras Noticias

Cali

Hermana del congresista James Mosquera es una de las personas heridas tras atentado en Cali

A través de su cuenta de X, el congresista hizo un llamado a la paz y contó que su hermana Helena se debate entre la vida y la muerte.

Animales

El superalimento que podría salvar a las abejas de su desaparición, según científicos

El alimento podría proteger a las abejas de los estragos ocasionados por el cambio climático.

Estados Unidos

Más de 50 millones de visas en la mira: EE. UU. intensifica el control migratorio para deportaciones

Millonarios

Las primeras palabras de Hernán Torres tras su regreso a Millonarios

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 22 de agosto de 2025