Exnovio de Laura González reveló qué hará con la camioneta que la modelo le devolvió

El fin de la relación entre Laura González y Juan Martín Moreno tomó un giro inesperado, pasando de una disputa pública por bienes a un sorpresivo anuncio.

Después de semanas de constantes idas y venidas, el exnovio de Laura González confirmó que la camioneta que tanto reclamaba ya está en su poder, poniendo fin a uno de los capítulos más tensos de la polémica.

Frente a esta situación, el hombre mencionó que no se quedará con el millonario regalo, sino que rifará la camioneta que la creadora de contenido le devolvió.

Exnovio de Laura González habló sobre la camioneta que le había regalado

El conflicto, que se desarrolló ante miles de internautas, comenzó con una contundente exigencia de Juan Martín en un video.

"Quiero que me devuelvas la camioneta… y los $160 millones, la cama, todo", manifestó públicamente. Este reclamo, que se hizo viral, generó una ola de comentarios y reacciones.

La tensión escaló a tal punto que Laura G. anunció acciones legales por presuntas calumnias, injurias y hostigamiento, dejando entrever la gravedad de la situación.

Laura González anunció acciones legales en contra de su exnovio

El pasado 22 de agosto, el español utilizó su cuenta de Instagram para dar la noticia que nadie esperaba.

A través de una historia, Juan Martín anunció que la modelo ya había cumplido con su exigencia. "La G. ya me ha hecho entrega de la camioneta. Estoy preparando todo para la rifa. Que tengáis un excelente día", escribió, confirmando que la camioneta ya está en sus manos.

Este giro de los acontecimientos sorprendió a los internautas, ya que en lugar de quedarse con el vehículo, optó por regresarlo, según comunicó su expareja. Hasta el momento, Laura G. se ha mantenido en silencio sobre este nuevo desarrollo, pero la confirmación de la devolución de la camioneta cierra un capítulo en el mediático conflicto.

Ahora, la atención se centra en el sorteo, donde uno de sus seguidores tendrá la oportunidad de ganar un vehículo de lujo, en lo que se ha convertido en una de las historias virales del mundo del entretenimiento.