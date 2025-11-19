¿Irrespeto o confianza? Westcol sorprendió a Mario Yepes en un palco en partido de Colombia

Un inesperado cruce entre el streamer colombiano Westcol y el exfutbolista Mario Alberto Yepes desató un intenso debate en las redes sociales. Durante un partido de la Selección Colombia en territorio estadounidense, un saludo casual en un palco VIP quedó grabado y rápidamente se convirtió en el epicentro de la discusión.

Usuarios de redes sociales mencionaron que Westcol le habló a Mario Alberto Yepes con un tono irrespetuoso y con abuso de confianza.

Westcol y Mario Alberto Yepes se encontraron en un palco en un partido de Colombia

El incidente se produjo en el estadio donde la Selección Colombia enfrentó a Nueva Zelanda. En este partido, Westcol se encontraba compartiendo la experiencia con sus seguidores a través de una transmisión en vivo cuando coincidió con el exdefensor y excapitán del combinado nacional, Mario Alberto Yepes.

Lo que inicialmente parecía un saludo rutinario entre dos figuras públicas, tomó un rumbo que captó la atención de los espectadores. Westcol, ingresando al palco de Yepes junto a algunos amigos, se acercó al exfutbolista con la cámara encendida y un tono informal.

"¿Qué dice, Yepes?”, fue la pregunta del streamer, un inicio que algunos interpretaron como familiar, pero que a otros les pareció poco protocolario dada la trayectoria de Yepes.

La reacción de Mario Alberto Yepes fue instantánea y directa:

"¿Usted siempre está grabando?". La pregunta, percibida por muchos en redes como seria o incluso incómoda, marcó el inicio de la tensión. Westcol, consciente de la transmisión en vivo, intentó distender el ambiente: "¿Qué pasa, por qué? Tranquilo".

Sin embargo, la conversación continuó con el streamer pidiendo espacio en el palco para dos amigos, argumentando que “me dijeron que usted es el dueño del palco, que acá no entra nadie sin permiso de usted”.

Yepes, con amabilidad, respondió que “por mi lado vienen 6, entonces ahí nos acomodamos, no hay problema. Claro que sí”. A pesar del aparente cierre amigable, la percepción inicial por parte de algunos usuarios hizo que el tenso encuentro entre Westcol y Mario Alberto Yepes se convirtiera en un tema viral.

Reacción de los usuarios en redes sociales tras ver a Westcol y Mario Alberto Yepes

El fragmento del video donde se observa la interacción no tardó en replicarse y generar un torrente de opiniones en plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok.

Numerosos usuarios criticaron la forma en que Westcol se dirigió a Yepes, considerándola irrespetuosa y carente de respeto que se le debería al excapitán de la Selección. Comentarios como: "Si la Federación no mantiene al margen a esos personajes, la selección no pasa ni la fase de grupos", Westcol anda como Pedro por su casa, da órdenes y refunfuña"

Por otro lado, algunos defensores del streamer argumentaron que su tono es parte de su estilo y que no hubo una intención maliciosa.

Sin embargo, el predominio de las críticas subraya la sensibilidad del público ante la forma en que las nuevas figuras digitales interactúan con íconos de otras generaciones y ámbitos.

Finalizando el encuentro, Westcol terminó diciendo "Ya me dieron permiso. Gracias, Yepes, bro, lo quiero mucho”.