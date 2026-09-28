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Colombiana lleva más de un año hospitalizada en Chile y su familia pide ayuda para traerla de vuelta

Doris Caicedo, oriunda de Buenaventura, fue diagnosticada con una grave enfermedad y permanece desde junio de 2025 internada en Porvenir, Chile.

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
08:45 a. m.
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Doris Caicedo es una mujer de Buenaventura que hace más de un año está lejos de su casa enfrentando una difícil situación de salud.

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Sus familiares la esperan con ansías y hacen un llamado para poder traerla desde Chile.

Doris padece una grave enfermedad

Doris viajó al país del sur en busca de oportunidades para ella y sus hijos. Sin embargo, la aventura se convirtió en viacrucis, luego de que la mujer se encontrara de frente con una grave enfermedad.

En junio de 2025 la internaron en un hospital de Porvenir, Chile, en donde permanece luchando por su salud.

Sus hijos y hermanos no han podido viajar a verla, mientras que su estado de salud empeora.

Familia pide ayuda para traerla a Colombia

La familia de Doris habló con Noticias RCN sobre los duros meses que han pasado por esta situación. Señalaron que están a la espera de ayuda para regresarla a Colombia, pues los médicos aseguran que su situación es muy delicada.

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Si usted desea ayudar a la familia de Doris, puede comunicarse al número 318 728 6867.

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