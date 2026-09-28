Karina García anunció medidas legales contra Mr. Stiven tras ser acusada de presunta infidelidad

Las redes sociales no paran de comentar la nueva polémica protagonizada por Karina García, Kris R y el creador de contenido Mr. Stiven, quien, durante un reciente stream, puso en duda la paternidad por parte del trapero y aseguró que la modelo le habría sido infiel con el cantante Blessd.

Ante la lluvia de comentarios que ya se han generado en internet, la mujer tomó sus redes sociales para pronunciarse sobre dichas afirmaciones al asegurar que ahora tomará medidas legales contra el vallecaucano.

¿Qué dijo Karina García sobre las acusaciones de Mr. Stiven?

Cientos de críticas han ido en contra de Karina García, quien fue mencionada por Mr. Stiven al afirmar que esta sostuvo relaciones con Blessd mientras Kris R la esperaba afuera de la habitación.

La polémica se generó a partir de la más reciente canción de Kris R en donde el hombre aseguró que Mr. Stiven le había sido infiel a su pareja sentimental. Ante estas afirmaciones, el vallecaucano se fue contra el trapero al cuestionar su paternidad del tercer hijo de la modelo antioqueña.

Dichas acusaciones llevaron a Karina García a pronunciarse ya que la mujer aseguró que Mr. Stiven no logró probar que Blessd y ella hubieran compartido habitación durante uno de sus más recientes viajes a Cartagena.

“Yo no sé cómo pueden creerle a una persona que lo único que ha hecho, a lo largo de su carrera, es difamar y despreciar a las mujeres. Me acabo de enterar que no es la primera vez que se mete con una mujer embarazada”, aseguró.

Así mismo, García afirmó que sí viajó a Cartagena en compañía de sus hijos y Kris R. Sin embargo, aseguró que se quedó esperando el material probatorio que aparentemente iba a probar su presunta infidelidad.

Karina García tomará acciones legales contra Mr. Stiven

Tras las acusaciones hechas, la modelo añadió que tomará acciones legales al asegurar que se encuentra “cansada” de que varias de las polémicas hayan tomado su nombre como objeto de discusión.

“Nunca llegaron las pruebas porque es totalmente falso, porque no existe, porque yo jamás estuve con otra persona en Cartagena que no hubiera sido Cris. Pero que se prepare porque ahora sí le va a tocar sacar a la persona que, según él, lo respalda públicamente y que va a sacar la prueba de que estuve con alguien más en el hotel. Obviamente voy a tomar acciones legales”, añadió.