Dólar comenzó la semana al alza: así abrió hoy, 28 de septiembre, en Colombia

El precio del dólar en Colombia comenzó la jornada de este lunes 28 de septiembre con una nueva variación al alza.

La moneda estadounidense abrió por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), en medio de la atención de inversionistas y ciudadanos que siguen de cerca el comportamiento de la divisa después de los movimientos registrados durante las últimas semanas.

¿A cómo abrió el dólar hoy, 28 de septiembre de 2026?

Durante las primeras operaciones de la jornada, el dólar abrió en $3.313,47, lo que representa un aumento de $6,61 frente a la TRM vigente, establecida en $3.306,86.

De esta manera, la moneda estadounidense inició la sesión ligeramente por encima de la referencia oficial. El comportamiento que tenga durante el resto del día determinará si mantiene esta tendencia o vuelve a ubicarse por debajo de los $3.300.

La TRM para este lunes 28 de septiembre es de $3.306,86, valor que se mantuvo sin cambios frente al día anterior. Sin embargo, al ampliar la comparación se evidencian diferencias importantes frente a otros periodos.

En relación con el mismo día de la semana anterior, la tasa aumentó 3,57 %, equivalente a $113,94. Frente al 28 de agosto, el incremento alcanza el 5,17 %, es decir, $162,58.

¿Cómo se ha comportado el dólar en Colombia durante 2026?

Aunque durante las últimas semanas el dólar ha registrado aumentos, la comparación anual muestra un panorama diferente. Desde el comienzo de 2026, la TRM acumula una caída de aproximadamente 11,98 %, equivalente a $450,22.

La diferencia es todavía mayor al comparar el precio actual con el registrado hace un año. Frente al mismo día de 2025, la divisa estadounidense presenta una reducción de 15,38 %, correspondiente a $601,26.

El precio del dólar es seguido diariamente debido a su incidencia en diferentes actividades económicas. Sus movimientos pueden reflejarse en operaciones de comercio exterior, viajes internacionales y productos importados.

Durante este lunes, el mercado continuará definiendo la tendencia de la moneda estadounidense y su distancia frente a la TRM de $3.306,86.