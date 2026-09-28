CANAL RCN
Economía

Dólar comenzó la semana al alza: así abrió hoy, 28 de septiembre, en Colombia

El dólar abrió al alza este 28 de septiembre de 2026 en Colombia y superó los $3.300. Revise el precio de apertura y la TRM vigente para hoy.

Foto: diseñado por Magnific.

Sebastián Montañez

septiembre 28 de 2026
08:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia comenzó la jornada de este lunes 28 de septiembre con una nueva variación al alza.

¿Recibe dólares del exterior? Importante banco cambió su tasa y ahora entrega más pesos por cada USDC
RELACIONADO

¿Recibe dólares del exterior? Importante banco cambió su tasa y ahora entrega más pesos por cada USDC

La moneda estadounidense abrió por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), en medio de la atención de inversionistas y ciudadanos que siguen de cerca el comportamiento de la divisa después de los movimientos registrados durante las últimas semanas.

¿A cómo abrió el dólar hoy, 28 de septiembre de 2026?

Durante las primeras operaciones de la jornada, el dólar abrió en $3.313,47, lo que representa un aumento de $6,61 frente a la TRM vigente, establecida en $3.306,86.

El dólar volvió a subir: ¿hasta dónde podría llegar? Un experto lo reveló
RELACIONADO

El dólar volvió a subir: ¿hasta dónde podría llegar? Un experto lo reveló

De esta manera, la moneda estadounidense inició la sesión ligeramente por encima de la referencia oficial. El comportamiento que tenga durante el resto del día determinará si mantiene esta tendencia o vuelve a ubicarse por debajo de los $3.300.

El dólar volvió a alcanzar precio no visto hace meses: así abrió hoy 24 de septiembre de 2026
RELACIONADO

El dólar volvió a alcanzar precio no visto hace meses: así abrió hoy 24 de septiembre de 2026

La TRM para este lunes 28 de septiembre es de $3.306,86, valor que se mantuvo sin cambios frente al día anterior. Sin embargo, al ampliar la comparación se evidencian diferencias importantes frente a otros periodos.

En relación con el mismo día de la semana anterior, la tasa aumentó 3,57 %, equivalente a $113,94. Frente al 28 de agosto, el incremento alcanza el 5,17 %, es decir, $162,58.

¿Cómo se ha comportado el dólar en Colombia durante 2026?

Aunque durante las últimas semanas el dólar ha registrado aumentos, la comparación anual muestra un panorama diferente. Desde el comienzo de 2026, la TRM acumula una caída de aproximadamente 11,98 %, equivalente a $450,22.

La diferencia es todavía mayor al comparar el precio actual con el registrado hace un año. Frente al mismo día de 2025, la divisa estadounidense presenta una reducción de 15,38 %, correspondiente a $601,26.

El precio del dólar es seguido diariamente debido a su incidencia en diferentes actividades económicas. Sus movimientos pueden reflejarse en operaciones de comercio exterior, viajes internacionales y productos importados.

Durante este lunes, el mercado continuará definiendo la tendencia de la moneda estadounidense y su distancia frente a la TRM de $3.306,86.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Icfes

¿Sacó un bajo puntaje en el Icfes 2026? Así puede volver a presentar la prueba Saber 11

Educación

SENA abre certificación laboral para extranjeros en Colombia: así puede inscribirse

Ciberseguridad

Cédulas falsas y huellas de silicona: así intentan burlar la biometría

Otras Noticias

Europa

Papa León XIV pide a Europa sacrificar posiciones por la paz y advierte sobre la “ilusión del rearme”

En su visita a Francia, León XIV también ha reiterado la importancia de la convivencia pacífica, la dignidad humana y la construcción de sociedades abiertas.

Viral

Karina García anunció medidas legales contra Mr. Stiven tras ser acusada de presunta infidelidad

La antioqueña se pronunció tras la contundente polémica que se desató en redes sociales.

Abuso sexual

La cruel historia de 17 colombianas explotadas sexualmente en Camboya

Ministerio del Deporte

Finalizaron los XIII Juegos Suramericanos 2026: Colombia acabó tercero en la tabla de medallería

Alimentos

¿Reenvasa el concentrado de su mascota?: estos son los riesgos que podrían dañar el alimento