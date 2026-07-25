Capturaron al papá del congresista Alfredo Deluque, Hernando Deluque, tras condena por irregularidades en contratos

El exgobernador de La Guajira, padre del congresista Alfredo Deluque, se presentó ante la Policía en Riohacha y quedó bajo custodia.

La Corte Suprema declaró legal su captura y ordenó expedir la boleta de encarcelación para que el Inpec defina el establecimiento donde cumplirá la pena.

¿Por qué fue capturado Hernando Deluque?

Hernando David Deluque Freyle, exgobernador de La Guajira y padre del congresista Alfredo Deluque, fue capturado este 24 de julio en Riohacha, en cumplimiento de una orden judicial relacionada con la condena en su contra por irregularidades en contratación pública.

La detención se produjo después de que la Sala Penal confirmara en segunda instancia la decisión que lo declaró culpable. Tras esa determinación, la Corte ordenó hacer efectiva la captura mediante la orden No. 19, expedida el 22 de julio de 2026.

Durante los días 23 y 24 de julio, funcionarios adelantaron labores de campo y verificación para ubicarlo.

¿Cómo se produjo la captura de Hernando Deluque?

De acuerdo con el informe conocido por las autoridades, Deluque se presentó en las instalaciones del Comando de la Policía Nacional en Riohacha, La Guajira.

Sin embargo, el auto de legalización de la captura de la Corte Suprema precisa que el procedimiento se produjo el 24 de julio, a las 9:30 de la mañana, en el barrio Villa del Mar de Riohacha.

Posteriormente, el exgobernador quedó en las instalaciones del Comando Departamental de la Policía, en el área de la SIJIN, mientras se adelantaban las actuaciones correspondientes.

La coordinación del procedimiento se realizó entre funcionarios del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional, debido a que no era posible mantener la custodia en las instalaciones de la sede del CTI en La Guajira.

¿Qué decidió la Corte Suprema sobre la captura?

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia revisó el procedimiento y declaró legal la captura de Hernando David Deluque Freyle.

La Corte señaló que la orden de captura No. 19 se encontraba vigente y había sido expedida el 22 de julio para dar cumplimiento a la pena impuesta.

Además, tras revisar los videos y la documentación entregada por los funcionarios de policía judicial, la Sala concluyó que al procesado le fueron comunicados sus derechos como persona capturada y que no se evidenció una vulneración de sus garantías fundamentales.

Según el auto, el propio Deluque confirmó que recibió un trato respetuoso y profesional durante el procedimiento.

¿Qué pasará ahora con el exgobernador?

Luego de declarar legal la captura, la Corte Suprema ordenó expedir la correspondiente boleta de encarcelación dirigida al Inpec.

Será esta entidad la encargada de asignar el establecimiento penitenciario en el que Hernando Deluque deberá cumplir la pena impuesta por la justicia.

La Sala aclaró que el proceso aún no había sido remitido al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, debido a que la sentencia todavía no se encontraba ejecutoriada. Por esa razón, la propia Sala Especial de Primera Instancia fue la competente para revisar la legalidad de la captura.