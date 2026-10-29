Cinco reglas de marketing para no fracasar en una campaña con influenciadores

El crecimiento del marketing de influenciadores ha abierto nuevas oportunidades para que las empresas se acerquen a sus consumidores, pero también ha puesto sobre la mesa una pregunta clave: ¿Por qué algunas campañas no alcanzan los resultados esperados?

En Colombia hay alrededor de 650.000 creadores de contenido, según el Interactive Advertising Bureau (IAB). A pesar de esta oferta, las compañías todavía enfrentan dificultades para diseñar estrategias efectivas, medir su impacto real en el negocio y evitar decisiones que puedan afectar su credibilidad.

La tendencia también se refleja en el panorama internacional. Goldman Sachs Research estimó una base global de 66,6 millones de creadores, con una proyección de crecimiento hasta los 107,2 millones en 2030.

Sin embargo, el aumento de participantes y de la inversión no significa que todas las colaboraciones produzcan los resultados deseados.

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Cinco reglas del marketing para lograr campañas exitosas

Karen Carreño, CEO de Match Agency, agencia especializada en estrategias de influencia que trabaja con más de 2.245 creadores en diez países del continente, advierte que existe una distancia entre la expansión de esta industria y la efectividad de las campañas.

Para Carreño el éxito depende de factores como la afinidad entre la marca y el creador, la calidad de la propuesta creativa y la capacidad de llegar a una audiencia pertinente.

A partir de este diagnóstico, especialistas de la agencia plantean cinco reglas para reducir los riesgos y mejorar la planificación de estas acciones: