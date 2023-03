Colombiano salió al paso de las críticas y defendió a su familia de trapo: "Puedo estar en prisión"

En redes sociales se hizo viral la historia de un bogotano de 27 años que mantiene una relación con una muñeca de trapo y constantemente comparte fotografías junto “a su amada” en las calles de la capital colombiana.

El nombre de la “mujer de la que se enamoró” es Natalia Ortiz, quien incluso tiene una cuenta de Facebook en la que supuestamente comparte los momentos que vive junto a Cristian y además, con la que se iba a casar en septiembre de 2022. Sin embargo, el hombre que en su momento aseguró encontrar el amor fuera del país por medio de TikTok, reapareció en febrero del presente año.

Las imágenes del hombre junto a su novia generaron todo tipo de comentarios y más cuando se conoció que fruto de esa relación estaban esperando su tercer hijo.

Cristian defendió a su familia de trapo

Por esa razón, ante la ola de críticas que recibió, el hombre publicó un extraño video junto a su familia de trapo, en donde pidió que no se burlen de él.

“No entiendo por qué muchos se burlan. Yo creé a mi familia para tener compañía y a quienes expresar mi cariño y amor. No sé si ustedes no entienden qué es la soledad que tienen que estar insultándome. Yo con ellos siento la felicidad que no encontré con otras personas”, afirmó Cristian.

Cristian, quien en el video aparece aparentemente golpeado, aseguró que “por obligación” debe cargar con esos muñecos: “Tengo que hacerlo. Si yo no hago estas cosas o dejo de querer esto, pierdo la libertad. Puedo estar en prisión”.

“Para mí es importante mis muñecos”

Por último, la persona de 27 años comprendió que la gente se ría o que utilice sus imágenes junto a su familia para hacer memes, pero dejó claro que no está de acuerdo con que lo insulten por tener una familia de trapo.

“¿Por qué tratar de enfermo mental a una persona que tiene otras prioridades y no piensa igual que usted? Así como para mí es importante mis muñecos, para usted puede serlo una fotografía, objetos, cenizas de un pariente, hasta un lugar en especial. Estoy seguro de que los que me insultan necesitan más ayuda profesional que yo”, finalizó.