“No me interesa”: Luisa W revela por qué no se mostró junto a Pipe Bueno en los homenajes a Yeison Jiménez

La creadora de contenido rompió el silencio ante la lluvia de críticas que se generaron en los días más recientes.

Foto: Canal RCN y AFP
Noticias RCN

enero 22 de 2026
08:27 a. m.
El país entero todavía se encuentra conmocionado ante el fatídico accidente en el que Yeison Jiménez y cinco integrantes de su equipo de trabajo perdieron la vida en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

Ante el lamentable acontecimiento, la mayoría de los exponentes del género popular se han reunido desde el 10 de enero para honrar la memoria del cantante y hacer homenajes en nombre de su legado, su música y sus enseñanzas.

Pipe Bueno ha sido uno de los artistas que tenía mayor cercanía con Yeison, pues compartieron carrera durante varios años, hicieron algunas colaboraciones y siempre se mostraron unidos al sostener una mediática amistad.

Por esto, el intérprete de ‘Recostada en la cama’ se mostró bastante afectado por la situación, de modo que, ha participado en la mayoría de los homenajes y despedidas de su colega.

Luisa Fernanda W responde a las críticas

Ante la activa participación de Pipe Bueno desde el día de la tragedia, cientos de internautas han abierto debates en redes al cuestionar la presencia de Luisa Fernanda W, pareja y madre de los hijos del cantante, en dichos actos solemnes.

Fue así como uno de sus seguidores la señaló, por medio de una dinámica en Instagram, sobre su presunta ausencia y la falta aparente de compañía a su esposo. Ante dicho comentario, la antioqueña rompió el silencio y respondió.

Y me encanta que no me hayan visto. Claro que los he acompañado en todo, pero no me interesa publicarlo, explicó.

Por supuesto, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar ya que varios manifestaron que la mujer habría ofrecido una respuesta “acertada” en medio del luto que seis familias y un país entero poseen.

Pipe Bueno recuerda a Yeison Jiménez

Por otro lado, los homenajes al cantante Yeison Jiménez no han cesado entre sus compañeros y colegas, pues la gran mayoría de estos se reunieron para grabar una canción en su honor.

Dicho encuentro generó gran sentimentalismo entre los fanáticos del caldense, quienes expresaron su melancolía ante las palabras del vallecaucano.

Hay algo que tengo claro: hoy somos una sola voz. Somos un género que decidió la unión y la fuerza para ser escuchados hasta el cielo. Si de nosotros depende el legado con el corazón será eterno, manifestó.

