Britney Spears ingresó a un centro de rehabilitación tras ser arrestada en marzo

La vida de Britney Spears se ha visto permeada por una serie de escándalos que han empeñado no solo su carrera musical, sino la vida en familia que construyó junto al bailarín Kevin Federline y sus dos hijos.

Tras una mediática disputa legal sobre los derechos de su música y los evidentes problemas por el consumo de sustancias, la artista de 44 años ahora iniciará una nueva etapa de su vida en rehabilitación.

¿Qué pasó con Britney Spears?

Portavoces internacionales lograron confirmar que la artista ingresó este domingo 12 de abril a un centro de rehabilitación, de manera voluntaria, tras protagonizar un reciente escándalo al ser arrestada por las autoridades al conducir, al parecer, en estado de alicoramiento.

Dicha decisión fue calificada por fuentes cercanas a la mujer como un “nuevo paso hacia delante” en el proceso de recuperación de su vida y bienestar personal que ha sido puesto en duda por millones de fanáticos en los años más recientes.

La novedad se da tras cinco semanas de que la mujer fuera arrestada por las autoridades al ser sorprendida conduciendo, al parecer, bajo los efectos de alicoramiento y otras posibles sustancias. Los hechos se presentaron en el sur de California al ser vista protagonizando comportamientos considerados como “erráticos” ante el volante.

La artista tendrá que comparecer ante la justicia el próximo 4 de mayo, según señaló el medio The Hollywood Reporter. Así mismo, un representante de la mujer manifestó, por medio de un comunicado reciente, que Spears iba a tomar las medidas necesarias para cumplir con la ley.

Fanáticos se preocupan por la salud de Britney Spears

Esta novedad se da en medio de una ola de reacciones por las más recientes conductas protagonizadas por la cantante, quien tomaba principalmente su cuenta de Instagram para publicar videos de sus bailes en casa.

Sin embargo, la condición en la que se le veía, los movimientos que realizaba, entre otras acciones de la mujer al intentar arrancar sus prendas generaron cientos de reacciones que llevaron a que los comentarios de su cuenta fueran desactivados.

Actualmente hay un amplio debate sobre las serias afectaciones que dichas polémicas y el abuso de sustancias habrían generado en la salud mental de la mujer.