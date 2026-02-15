Atlético Nacional: con 'Chicho' Arango, pero sin David Ospina para visitar a Deportivo Cali

El duelo más atractivo de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-I se jugará este sábado a las 6:30 p. m. en Palmaseca, cuando Deportivo Cali reciba a Atlético Nacional en un partido cargado de presión, expectativas y varias novedades en las convocatorias.

El Verde llega a territorio vallecaucano con una lista amplia y ofensiva, liderada por ‘Chicho’ Arango y Alfredo Morelos, pero con una ausencia que no pasa desapercibida. David Ospina no fue tenido en cuenta por temas de lo que el arco estará en manos de Harlen Castillo o Edimer Zea.

Nacional apuesta por su poder ofensivo en Palmaseca

Entre los citados aparecen nombres de peso como William Tesillo, Jorman Campuzano, Marlos Moreno y Eduard Bello, además del propio ‘Chicho’ Arango, llamado a ser protagonista en un estadio siempre complicado.

El cuerpo técnico optó por un grupo equilibrado entre experiencia y juventud, con alternativas en todas las líneas. La idea es clara: sumar tres puntos que mantengan a Nacional cerca del grupo de los ocho y ratificar su crecimiento futbolístico en este arranque de semestre.

La presencia de atacantes rápidos por banda y delanteros con gol evidencia que el visitante no irá a especular. Nacional sabe que Palmaseca exige personalidad, y por eso viajó con artillería completa.

Deportivo Cali, con presión máxima y Gamero en la cuerda floja

Del otro lado, el panorama es tenso. En la previa del encuentro se ha hablado con fuerza sobre una posible salida de Alberto Gamero si no llegan los resultados. El Azucarero se juega más que tres puntos: una derrota podría precipitar decisiones drásticas en el banquillo.

Con su gente y la urgencia como motor, Cali buscará hacer valer la localía ante un rival histórico. Nacional, mientras tanto, intentará aprovechar ese nerviosismo para golpear primero.

Todo está servido para un partido intenso, con aroma a clásico moderno y mucho en juego para ambos. Una noche clave en Palmaseca que puede marcar el rumbo del semestre.