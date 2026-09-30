Precio de la gasolina sube en octubre y el ACPM se mantiene estable: Gobierno anunció

El Gobierno nacional informó que desde el jueves 1 de octubre habrá un incremento de 46 pesos en el precio de la gasolina, equivalente a una variación del 0.29 % con respecto a septiembre.

De acuerdo con lo mencionado por el Ministerio de Hacienda, el ajuste corresponde a la actualización de precio del etanol, considerado uno de los principales componentes para establecer el precio de la gasolina.

¿Cuánto sube la gasolina?

Este biocombustible se produce a partir de la caña de azúcar que se produce en Valle del Cauca, uno de los departamentos más afectados por el devastador terremoto del pasado lunes 10 de agosto.

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Por lo tanto, el Gobierno precisó que el aumento de la gasolina busca ayudar a los sectores que se vieron perjudicados por la tragedia y generar alivios en pro de apostarle a la recuperación.

El último balance proporcionado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reveló que el terremoto dejó 331 personas fallecidas, 4.505 personas heridas, 111 personas desaparecidas y 364 personas rescatadas.

Ahora bien, frente al ACPM, el precio no cambia en octubre, yendo de la mano con la medida adoptada en septiembre enfocada en mantenerlo estable como parte de las acciones implementadas tras el sismo.

Lista de precios de la gasolina por ciudades

Bogotá - $ 16.377.

Medellín - $16.297.

Cali - $ 16.386.

Barranquilla - $ 16.010.

Cartagena - $15.967.

Montería - $16.217.

Bucaramanga - $ 16.135.

Villavicencio - $16.477.

Pereira - $ 16.332.

Manizales - $ 16.350.

Ibagué - $ 16.291.

Pasto - $13.900.

Cúcuta - $ 14.328.

Promedio en las 13 principales ciudades - $ 15.933.

Por último, el Gobierno destacó que se necesitaron menos recursos para sostener el precio del ACPM en octubre, lo cual conlleva un ahorro aproximado de 15.803 millones de pesos a lo largo del mes y una gestión eficiente.