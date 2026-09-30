CANAL RCN
Economía

Precio de la gasolina sube en octubre y el ACPM se mantiene estable: Gobierno anunció

Desde este jueves 1 de octubre, el precio de la gasolina corriente tendrá un aumento de 46 pesos.

Foto: Diseñado por Magnific

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 30 de 2026
08:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno nacional informó que desde el jueves 1 de octubre habrá un incremento de 46 pesos en el precio de la gasolina, equivalente a una variación del 0.29 % con respecto a septiembre.

¿Cuánto cuesta asegurar un carro eléctrico en Colombia? Estudio revela sorpresas frente a los autos a gasolina
RELACIONADO

¿Cuánto cuesta asegurar un carro eléctrico en Colombia? Estudio revela sorpresas frente a los autos a gasolina

De acuerdo con lo mencionado por el Ministerio de Hacienda, el ajuste corresponde a la actualización de precio del etanol, considerado uno de los principales componentes para establecer el precio de la gasolina.

¿Cuánto sube la gasolina?

Este biocombustible se produce a partir de la caña de azúcar que se produce en Valle del Cauca, uno de los departamentos más afectados por el devastador terremoto del pasado lunes 10 de agosto.

Gobierno Nacional desplegó operación para desmantelar cartel de gasolina del ELN en Aguachica
RELACIONADO

Gobierno Nacional desplegó operación para desmantelar cartel de gasolina del ELN en Aguachica

Por lo tanto, el Gobierno precisó que el aumento de la gasolina busca ayudar a los sectores que se vieron perjudicados por la tragedia y generar alivios en pro de apostarle a la recuperación.

El último balance proporcionado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reveló que el terremoto dejó 331 personas fallecidas, 4.505 personas heridas, 111 personas desaparecidas y 364 personas rescatadas.

Ahora bien, frente al ACPM, el precio no cambia en octubre, yendo de la mano con la medida adoptada en septiembre enfocada en mantenerlo estable como parte de las acciones implementadas tras el sismo.

Lista de precios de la gasolina por ciudades

  • Bogotá - $ 16.377.
  • Medellín - $16.297.
  • Cali - $ 16.386.
  • Barranquilla - $ 16.010.
  • Cartagena - $15.967.
  • Montería - $16.217.
  • Bucaramanga - $ 16.135.
  • Villavicencio - $16.477.
  • Pereira - $ 16.332.
  • Manizales - $ 16.350.
  • Ibagué - $ 16.291.
  • Pasto - $13.900.
  • Cúcuta - $ 14.328.
  • Promedio en las 13 principales ciudades - $ 15.933.

Por último, el Gobierno destacó que se necesitaron menos recursos para sostener el precio del ACPM en octubre, lo cual conlleva un ahorro aproximado de 15.803 millones de pesos a lo largo del mes y una gestión eficiente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Sostenibilidad y durabilidad: El Auge de las carpas industriales en Colombia

Subsidios

Bogotanos podrán acceder hasta 15 salarios mínimos para mejorar su vivienda: conozca cómo puede hacerlo

Emprendimiento

Más allá de vender: lo que necesitan las empresas colombianas para crecer en Estados Unidos

Otras Noticias

Lionel Messi

Messi recibirá Doctorado Honoris Causa de la UBA: estos son sus reconocimientos fuera del fútbol

La Universidad de Buenos Aires aprobó por unanimidad su máxima distinción honorífica.

Medio oriente

Impactante relato del héroe que impidió que secuestraran un avión con destino a Tel Aviv

Yaniv Hayun fue uno de los héroes que impidió que ocurriera una tragedia durante un vuelo que iba con destino a Tel Aviv.

Juan Guillermo Monsalve

Juan Guillermo Monsalve ya está en la cárcel de Cómbita: así fue el traslado

Invima

Invima prohíbe la venta de conocida mascarilla para el cabello: alerta a consumidores

Bogotá

Nuevo plan gratuito en Bogotá: ¿hasta cuándo se puede disfrutar?