Calabozo en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿en qué consiste este castigo?

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran culminando su primera semana de competencia por lo que, desde ya, se han ido revelando algunas polémicas entre varios jugadores.

Entre complots, triángulos amorosos y desconfianzas, los famosos enfrentaron su primer reto de castigo y beneficio en el que no todos corrieron con la misma suerte, pues, para esta temporada, los castigos han sido intensificados por parte del ‘Jefe’.

¿Qué es el calabozo en La Casa de los Famosos?

Es un hecho, los participantes de la tercera temporada tuvieron el privilegio de estrenar el popular calabozo. Este espacio, ubicado entre el gimnasio, el comedor y las escaleras para subir a la terraza, es un tradicional calabozo encerrado por rejas y una puerta. Cuenta con un camarote, una barra para sentarse y un balde.

Tras una disputada prueba, en la que calma y tormenta se enfrentaron al encestar globos con helio en una cesta, el grupo calma se convirtió en el ganador de la jornada. Por esto, obtuvieron una suculenta cena en donde la paella con diferentes ingredientes fue protagonista.

No obstante, para el caso de los famosos del cuarto tormenta no todo fue felicidad ya que se vieron obligados a hacer uso de overoles color naranja de presos e ingresaron al pequeño calabozo. Así mismo, todos recibieron una alimentación de pasta, plátano y una porción de proteína.

Pese a que dicha habitación posee 11 integrantes, el calabozo solo tiene espacio para seis personas por lo que todos tienen la responsabilidad de rotar su cupo en aquel lugar. Según las indicaciones del ‘Jefe’, siempre deben haber seis personas en el interior de la celda, de modo que, todos deben rotarse las diligencias al baño.

¿Cuál fue la decisión de Valentino?

Por otro lado, Valentino Lázaro protagonizó una trascendental jugada para terminar de conformar la placa de nominados actual. Aunque el famoso se encontraba en riesgo, varios de sus compañeros manifestaron que este iba a sacar a alguien del riesgo de eliminación para poder medir su votación.

No obstante, ante todo pronóstico, el famoso decidió que quería salvarse y sacar su nombre de la primera placa de la tercera temporada.