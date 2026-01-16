Westcol preocupa a sus fanáticos al revelar serios problemas de salud: “Los siento”

Un inquietante mensaje ha sido compartido por parte de Westcol, quien se tomó las redes sociales para hacer un importante anuncio sobre su estado de salud que ya encendió todas las alarmas entre su amplia comunidad de fanáticos.

Aunque el hombre no reveló mayores detalles sobre su condición actual, varios internautas ya le han dejado mensajes en sus más recientes posts para velar por su pronta recuperación.

Westcol revela problemas de salud

El empresario sorprendió a sus seguidores, en las horas más recientes, al compartir un inquietante mensaje con el que dejó saber las razones por las que tendría que interrumpir su continuidad haciendo transmisiones en vivo. Según sus declaraciones, un contundente dolor de oído y cabeza no le permitieron desarrollar sus actividades con normalidad por lo que pidió disculpas a sus seguidores.

“Muchachos, no habrá streaming. Desde que me levanté hoy estuve con el dolor de oído y la presión en la cabeza como la otra vez… estoy muy triste, pero no me da el cuerpo. Lo siento”, expresó el antioqueño.

Ante su mensaje, publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, los internautas manifestaron su preocupación ya que el hombre no ha hecho actualizaciones sobre su estado de salud. Tampoco ha hecho nuevas transmisiones desde la plataforma Kick.

Westcol revela si volverá con su expareja

Por otro lado, las redes sociales han viralizado un reciente clip en el que se observa al antioqueño hablando sobre las probabilidades que hay de poder volver con su expareja. Pese a que manifestó que “no ve probabilidades”, explicó que de tener una oportunidad “seguiría intentando”.

Por supuesto, sus palabras fueron ampliamente relacionadas con la más reciente visita que Aida Victoria Merlano le hizo durante una de sus primeras transmisiones en el año.

Dicho encuentro no solo desató especulaciones sobre una presunta reconciliación, sino que también fue un espacio en el que ambos famosos se sinceraron y hablaron abiertamente sobre su ruptura amorosa.