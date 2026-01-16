CANAL RCN
Tendencias

¡Nostalgia! Estos fueron algunos de los mejores hits musicales en Colombia durante el 2016

Tras cumplirse una década, las redes sociales han desempolvado algunas de las canciones más populares durante el 2016.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 16 de 2026
06:11 p. m.
El 2026 inició cargado de tendencias en redes sociales, pues, como estaba previsto, el 2016 ha vuelto a tomarse los trends al cumplirse una década de una serie de acontecimientos importantes dentro de la industria del entretenimiento.

Por supuesto, hablar de este año también significa recordar un sin fin de éxitos musicales con los que los artistas colombianos empezaron a posicionarse en las listas globales de todos los tiempos.

Por esto, la revista Billboard Colombia hizo un recuento de algunos de los hits musicales más exitosos de esta época que marcaron no solo un año, sino a miles de generaciones con sus letras.

Hits musicales del 2016 según Billboard

La lista sin duda alguna empieza con la contundente colaboración entre Shakira y Carlos Vives ‘La bicicleta’, una de las canciones más exitosas del 2016 al acumular más de 1.700 millones de reproducciones en plataformas como YouTube y cerca de cinco millones de likes. Así mismo, logró acumular 859.070.115 de reproducciones en otras plataformas como Spotify.

En el segundo lugar se encuentra ‘Otra vez’ considerada como una de las colaboraciones más exitosas de J Balvin en compañía de Zion & Lennox. Con 1.090.565.305 de reproducciones en Spotify, esta canción también logró amplia popularidad en redes sociales que, en aquel entonces, ya empezaban poco a poco a incorporar música dentro de sus funciones.

En el tercer puesto se encuentra ‘Chantaje’ de Maluma y Shakira. Considerado como uno de los himnos colombianos más esperados del año, esta canción no solo estremeció a los fanáticos, sino que logró acumular 1.320.947.069 reproducciones en Spotify. Esta ha sido considerada como una de las mejores y más “sensuales” duplas en le continente.

En el cuarto lugar vuelve a ingresar J Balvin, quien para el 2016 estaba logrando posicionarse y ser considerado como el cantante más relevante del género urbano ante el mundo. ‘Safari’, junto a Pharrell, BIA y Sky Rompiendo, fue uno de los temas más aclamados dentro del exitoso álbum ‘Energía’.

Otros hits musicales del 2016

No cabe duda de que los gustos musicales en Colombia rompen todo esquema ya que la variedad de géneros musicales son la constante dentro de los tops.

Otros de los mayores hits del 2016 dejan ver el arrasador éxito de canciones como ‘Ya no me duele más’, de Silvestre Dandond, ‘Ya no mi amor’, de Yeison Jiménez, ‘Me rehúso’, de Danny Ocean, ‘Hasta el amanecer’, de Nicky Jam, ‘Duele el corazón’, de Enrique Iglesias y Wisin y ‘Diles’, una de las colaboraciones más amplias entre Bad Bunny, Ozuna, Farruko, Arcángel, Ñengo Flow, DJ Luian y Mambo Kingz.

