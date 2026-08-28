CANAL RCN
Economía Video

Licencia de conducción en Colombia costaría más de $2 millones: MinTransporte frenó llegada de los CALE

MinTransporte frenó la entrada en operación de los CALE ante el posible aumento en el costo de la licencia de conducción, que podría llegar a $2,2 millones.

Sebastián Montañez

agosto 28 de 2026
05:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio de Transporte suspendió la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), un cambio que impactaría el proceso para obtener o recategorizar la licencia de conducción en Colombia.

Confirman precio del nuevo examen para sacar la licencia de conducción en Colombia
RELACIONADO

Confirman precio del nuevo examen para sacar la licencia de conducción en Colombia

La decisión fue anunciada este viernes 28 de agosto mediante la Circular 0317 de 2026 y busca revisar, entre otros aspectos, cuánto tendría que pagar realmente un ciudadano con la implementación del nuevo modelo.

MinTransporte frena entrada en operación de los CALE en Colombia

Los CALE fueron creados para evaluar de manera independiente si una persona que busca obtener o recategorizar su licencia cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para conducir.

Conductor borracho y sin licencia protagonizó accidente en Medellín: un motociclista murió
RELACIONADO

Conductor borracho y sin licencia protagonizó accidente en Medellín: un motociclista murió

Sin embargo, antes de poner en marcha el sistema, el Ministerio decidió revisar su estructura. Uno de los principales puntos está relacionado con el impacto económico que tendría para los aspirantes.

Según explicó la cartera, actualmente sacar una licencia puede costar alrededor de $1,4 millones, pero con la implementación de los CALE el valor podría subir hasta aproximadamente $2,2 millones. Esto significaría asumir cerca de $800.000 adicionales.

La suspensión no elimina el modelo. La Ley 2251 de 2022 continúa vigente y el Gobierno aseguró que será cumplida una vez finalice la revisión correspondiente.

¿Qué pasará ahora con los CALE y las licencias de conducción?

El Ministerio analizará la capacidad de los centros registrados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), además de la legalidad del contrato y la relación entre los costos y los posibles beneficios para la seguridad vial.

Licencia de conducción en Colombia exigirá requisito clave desde septiembre de 2026
RELACIONADO

Licencia de conducción en Colombia exigirá requisito clave desde septiembre de 2026

El esquema fue estructurado mediante un contrato interadministrativo con la UNAD y, según MinTransporte, su operación podría mover cerca de $20 billones durante los próximos 20 años.

Además, la entidad quedó como único operador contratado, pese a que otras universidades públicas manifestaron interés en participar, situación que derivó en acciones legales y solicitudes de revocatoria.

“Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Una vez concluya la revisión, el Ministerio anunciará qué ocurrirá definitivamente con la implementación de los CALE.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Cayó MiLoto en Colombia: afortunado ganó $260 millones con estos cinco números

Servicios públicos

Alerta por estafa con servicios públicos: así están engañando

Dólar

Dólar en Colombia completó cuatro días al alza y superó los $3.200: así cerró la semana

Otras Noticias

EPS

Nueva EPS postula más de $1 billón ante la ADRES para fortalecer pagos a prestadores

Los recursos están dirigidos principalmente a gestores farmacéuticos y a la red hospitalaria pública y privada.

Artistas

Maluma lleva su legado a otro nivel al inspirar la nueva colección de reconocida marca de carros

El antioqueño catalogó como un sueño la nueva referencia que inspiró para la reconocida marca de juguetes.

Icetex

ICETEX amplía plazo de créditos educativos tras emergencia nacional

Sporting Lisboa

Doblete de Luis Javier Suárez: el colombiano prendió los motores con Sporting

España

Trágico accidente en Menorca, España, dejó una colombiana muerta y otros tres connacionales heridos