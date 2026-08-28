Licencia de conducción en Colombia costaría más de $2 millones: MinTransporte frenó llegada de los CALE

El Ministerio de Transporte suspendió la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), un cambio que impactaría el proceso para obtener o recategorizar la licencia de conducción en Colombia.

RELACIONADO Confirman precio del nuevo examen para sacar la licencia de conducción en Colombia

La decisión fue anunciada este viernes 28 de agosto mediante la Circular 0317 de 2026 y busca revisar, entre otros aspectos, cuánto tendría que pagar realmente un ciudadano con la implementación del nuevo modelo.

MinTransporte frena entrada en operación de los CALE en Colombia

Los CALE fueron creados para evaluar de manera independiente si una persona que busca obtener o recategorizar su licencia cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias para conducir.

Sin embargo, antes de poner en marcha el sistema, el Ministerio decidió revisar su estructura. Uno de los principales puntos está relacionado con el impacto económico que tendría para los aspirantes.

Según explicó la cartera, actualmente sacar una licencia puede costar alrededor de $1,4 millones, pero con la implementación de los CALE el valor podría subir hasta aproximadamente $2,2 millones. Esto significaría asumir cerca de $800.000 adicionales.

La suspensión no elimina el modelo. La Ley 2251 de 2022 continúa vigente y el Gobierno aseguró que será cumplida una vez finalice la revisión correspondiente.

¿Qué pasará ahora con los CALE y las licencias de conducción?

El Ministerio analizará la capacidad de los centros registrados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), además de la legalidad del contrato y la relación entre los costos y los posibles beneficios para la seguridad vial.

RELACIONADO Licencia de conducción en Colombia exigirá requisito clave desde septiembre de 2026

El esquema fue estructurado mediante un contrato interadministrativo con la UNAD y, según MinTransporte, su operación podría mover cerca de $20 billones durante los próximos 20 años.

Además, la entidad quedó como único operador contratado, pese a que otras universidades públicas manifestaron interés en participar, situación que derivó en acciones legales y solicitudes de revocatoria.

“Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Una vez concluya la revisión, el Ministerio anunciará qué ocurrirá definitivamente con la implementación de los CALE.