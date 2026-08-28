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Director del CTI reveló la millonada que pagan criminales por el ingreso de un celular a las cárceles

El general (r) José Luis Ramírez atribuyó la crisis carcelaria a la corrupción interna y a las bandas criminales que operan desde los establecimientos penitenciarios del país.

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
05:31 p. m.
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Las cárceles del país se habrían convertido en centros de operaciones criminales desde donde se coordinan extorsiones, homicidios y secuestros, según reveló el director del CTI de la Fiscalía, el general en retiro José Luis Ramírez, tras operativos realizados en establecimientos penitenciarios de Barranquilla, Valledupar y Boyacá.

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El director del CTI explicó que desde las cárceles no solo se realizan extorsiones, sino que también se ordenan incluso homicidios y otros delitos graves.

Hizo un llamado a las víctimas a denunciar casos de extorsión a través de la línea 165 de la Policía Nacional, donde pueden recibir asesoría y determinar si las llamadas provienen de centros penitenciarios.

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¿Cuánto pagan criminales por el ingreso de un celular a la cárcel?

De acuerdo con el general (r), la corrupción al interior de los centros penitenciarios es uno de los principales problemas, incluso reveló lo que pagan los cabecillas de estas organizaciones criminales por el ingreso de elementos prohibidos como celulares a los centros de reclusión:

El costo excesivo de un celular que puede costar hasta $15 y $20 millones para ingresarlo a una cárcel hace que ese negocio sea atractivo y genere unos dilemas éticos en torno a las personas que deben ejercer la custodia.

Durante los operativos del CTI en las cárceles se encontraron más de 20 celulares, libretas, cargadores e información relacionada con la banda criminal ‘Los Costeños’, responsable de múltiples extorsiones en la región de Atlántico.

Las autoridades también notificaron tres órdenes de captura dentro del establecimiento carcelario de Cómbita por delitos relacionados con secuestro.

Asimismo, el director del CTI explicó que la información extraída de los dispositivos incautados permitirá ampliar los procesos investigativos y generar condenas más contundentes.

La información que nosotros recogemos de esos celulares a través de la extracción de la información mediante una orden de policía judicial nos permite robustecer los procesos investigativos.

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Noticia en desarrollo... Más información, en breve

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