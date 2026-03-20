Hija de Yeison Jiménez reapareció en redes sociales con esta foto tras la muerte del artista

Desde el fallecimiento de Yeison Jiménez, que fue el 10 de enero de 2026, Camila Jiménez, su hija mayor, no ha frecuentado mucho las redes sociales.

Camila ha estado presente en cada uno de los homenajes que le han realizado a su papá y ha compartido algunos recuerdos, pero también ha decidido vivir su pérdida en privacidad.

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Sin embargo, en la tarde del 19 de marzo de 2026, después de varios días sin aparecer en las redes sociales, volvió a publicar una foto. ¿Cuál fue?

Esta fue la foto con la que Camila Jiménez, la hija de Yeison Jiménez, reapareció en las redes sociales

Camila Jiménez, al igual que su papá, adora a los caballos y los considera fundamentales en su vida.

Por lo tanto, en la tarde del jueves 19 de marzo, posó junto a uno de sus equinos más amados y publicó la imagen acompañada de la canción 'Voy llegando a tu ciudad', de Cornelio Vega y su Dinastía.

La foto que la hija de Yeison Jiménez quiso compartir en sus redes sociales es la siguiente:

Camila Jiménez le hizo una petición a Maluma tras la muerte de Yeison Jiménez: ¿cuál fue?

Antes de la muerte de Yeison Jiménez, el artista de música popular alcanzó a grabar una canción con Maluma, que era uno de los cantantes de reguetón que más admiraba.

Sin embargo, tras el accidente aéreo, el paisa no sabía si lanzarla por miedo a que lo catalogaran de ser una persona oportunista y que no estaba respetando el dolor de los seres queridos de Yeison Jiménez.

Pero, en un homenaje en el que Maluma coincidió con Camila Jiménez y Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, ellas le pidieron que se realizara el lanzamiento debido a que, a nivel musical, ese era uno de los grandes sueños del 'aventurero'.