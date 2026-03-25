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Se reveló nuevo video inédito de Yeison Jiménez junto a sus hijos y su esposa antes de su muerte: este es

La grabación fue compartida en el Instagram oficial del artista.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
07:08 a. m.
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Yeison Jiménez, el artista de música popular que falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo que ocurrió en Boyacá, siempre demostró ser muy amoroso con sus familiares.

Para el 'niño de Manzanares', su prioridad fue que sus seres queridos estuvieran bien y se sintieran importantes en cada uno de los momentos que compartían.

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Fue así como coleccionó varios instantes emotivos que no solo quedaron en el corazón de sus personas más cercanas, sino que también grabados en video.

Por eso, con la intención de seguirlo recordando y exaltar su nobleza, su familia reveló un video inédito del 'aventurero' junto a sus tres hijos y Sonia Restrepo, su esposa. ¿Cuál fue?

Este es el video que salió a la luz de Yeison Jiménez junto a sus hijos y su esposa

En la tarde del martes 24 de marzo, en la cuenta oficial de Instagram de Yeison Jiménez, se recordó una reunión familiar en la que el artista compartió junto a sus seres más cercanos.

En aquel momento, Yeison Jiménez se abrazó con Camila, su hija mayor, y la consintió mientras que ella sonreía y lo escuchaba con atención.

Además, posteriormente, tuvo en sus brazos a Santiago, su hijo menor, y más adelante se unió en un abrazo con Sonia Restrepo y acarició el rostro de Thalia, su hija del medio.

"No todo se explica con palabras. A veces basta con ver estos momentos para entender el tipo de amor que Yeison llevaba por dentro, ese mismo que hoy trasciende hasta el cielo", fue el mensaje con el que se acompañó la publicación que se puede ver a continuación:

El legado de Yeison Jiménez continúa

A pesar de la partida de Yeison Jiménez, su banda musical decidió seguir junta para homenajearlo en cada una de las zonas de Colombia.

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Es así como, en honor a la memoria del 'aventurero', ya se han realizado conciertos 'sold out' en las principales ciudades del país y varias de sus canciones siguen siendo algunas de las más escuchadas.

 

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