“Tiempo al tiempo”: así habría reaccionado Camila Rodríguez tras el fallo a favor de Beéle

Un nuevo capítulo legal ha sido protagonizado por el cantante Beéle, quien fue reconocido, por la justicia colombiana, como víctima de violencia intrafamiliar al resolverse un proceso administrativo en su contra.

De esta manera, Camila Andrea Rodríguez Ascanio, expareja del artista, fue declarada responsable por conductas de maltrato mientras sostuvo su relación sentimental con el artista.

Camila Rodríguez se habría pronunciado

En las horas más recientes, la creadora de contenido impactó a su gran comunidad de seguidores al compartir una historia, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que subió una sentida reflexión sobre las lecciones de la vida.

Así mismo, en el texto señala la importancia del tiempo, pues bajo sus convicciones religiosas manifestó que, sin importar las grandes sumas de dinero, los hijos de Dios “nunca quedan en vergüenza”.

“Tiempo al tiempo, esperaré tranquila, sin afán, Dios es bueno… los hijos de Dios nunca quedan en vergüenza, por más dinero que tengan. Todo cae por su propio peso y sí que me estoy preparando, pero les daré la mejor lección de vida”, manifestó la mujer.

Según sus más fieles fanáticos, dicho texto sería una presunta respuesta ante el fallo legal en el que las autoridades dictaron medidas de protección definitivas a favor del artista.

No obstante, las reacciones no se hicieron esperar, pues los internautas rompieron el silencio al protagonizar un debate en el que se puso en duda la labor paternal que Beéle ejecuta y las duras críticas que recibió tras el reciente fallecimiento de su progenitor.

Beéle obtiene medidas de protección

Dentro de la declaratoria de responsabilidad, las autoridades dictaron medidas de protección para el artista que buscan salvaguardar su integridad física, el buen nombre, la intimidad y la seguridad personal.

Así mismo, el fallo también incluyó la orden para que Camila sea garante de la comunicación entre el cantante y sus hijos, sin que se presenten intermediaciones o interferencias, por parte de terceros, que afecte dicho vínculo.