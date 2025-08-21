CANAL RCN
Tendencias

“Tiempo al tiempo”: así habría reaccionado Camila Rodríguez tras el fallo a favor de Beéle

La expareja del artista compartió un texto en redes que sus fanáticos relacionaron con la decisión.

Foto: IG @caraoficial_ y AFP
Foto: IG @caraoficial_ y AFP

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
06:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo capítulo legal ha sido protagonizado por el cantante Beéle, quien fue reconocido, por la justicia colombiana, como víctima de violencia intrafamiliar al resolverse un proceso administrativo en su contra.

De esta manera, Camila Andrea Rodríguez Ascanio, expareja del artista, fue declarada responsable por conductas de maltrato mientras sostuvo su relación sentimental con el artista.

Beéle fue reconocido como víctima de violencia intrafamiliar: responsabilizaron a su expareja, Camila
RELACIONADO

Beéle fue reconocido como víctima de violencia intrafamiliar: responsabilizaron a su expareja, Camila

Camila Rodríguez se habría pronunciado

En las horas más recientes, la creadora de contenido impactó a su gran comunidad de seguidores al compartir una historia, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que subió una sentida reflexión sobre las lecciones de la vida.

Así mismo, en el texto señala la importancia del tiempo, pues bajo sus convicciones religiosas manifestó que, sin importar las grandes sumas de dinero, los hijos de Dios “nunca quedan en vergüenza”.

“Tiempo al tiempo, esperaré tranquila, sin afán, Dios es bueno… los hijos de Dios nunca quedan en vergüenza, por más dinero que tengan. Todo cae por su propio peso y sí que me estoy preparando, pero les daré la mejor lección de vida”, manifestó la mujer.

Según sus más fieles fanáticos, dicho texto sería una presunta respuesta ante el fallo legal en el que las autoridades dictaron medidas de protección definitivas a favor del artista.

No obstante, las reacciones no se hicieron esperar, pues los internautas rompieron el silencio al protagonizar un debate en el que se puso en duda la labor paternal que Beéle ejecuta y las duras críticas que recibió tras el reciente fallecimiento de su progenitor.

Imparable: Karina García sorprende con su entreno para ‘Stream Fighters’
RELACIONADO

Imparable: Karina García sorprende con su entreno para ‘Stream Fighters’

Beéle obtiene medidas de protección

Dentro de la declaratoria de responsabilidad, las autoridades dictaron medidas de protección para el artista que buscan salvaguardar su integridad física, el buen nombre, la intimidad y la seguridad personal.

Así mismo, el fallo también incluyó la orden para que Camila sea garante de la comunicación entre el cantante y sus hijos, sin que se presenten intermediaciones o interferencias, por parte de terceros, que afecte dicho vínculo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Imparable: Karina García sorprende con su entreno para ‘Stream Fighters’

Astrología

Mhoni Vidente sorprendió con la predicción de la muerte de famoso cantante

Masterchef Celebrity Colombia

¿Valentina Taguado estará en nuevo programa de radio? Esto dijo la participante de MasterChef

Otras Noticias

Millonarios

Revelaron detalles del contrato de Hernán Torres con Millonarios y su llegada a Bogotá

¿El salvador de Millonarios? Detalles de la negociación del 'embajador' con Hernán Torres.

Narcotráfico

Jefe de la DEA afirma que Venezuela colabora con las Farc y el ELN para traficar cocaína

El director de la DEA, Terry Cole, dijo en Fox News que Venezuela estaría trabajando con grupos armados ilegales en Colombia.

UNGRD

Fiscalía solicitó a Interpol emitir circular roja contra César Manrique, prófugo por el caso UNGRD

Alimentos

Limitar ciertos carbohidratos podría mejorar el control del azúcar y reducir los síntomas digestivos

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 21 de agosto de 2025