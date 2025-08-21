Imparable: Karina García sorprende con su entreno para ‘Stream Fighters’

Los internautas han manifestado su interés por conocer mayores detalles sobre la vida de algunos exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia. Este es el caso de Karina García, quien logró obtener un amplio reconocimiento después de participar en el exitoso reality del Canal RCN.

No obstante, la antioqueña ha protagonizado algunas polémicas, pues cientos de internautas han resaltado la próxima participación que García tendrá en el evento realizado por Westcol.

Karina García se prepara para pelear en ‘Stream Fighters’

Tras la confirmación sobre su participación en el viral ring de boxeo, que reúne a algunos de los creadores de contenido más famosos del país, la antioqueña ha expresado su angustia por su rendimiento ante su desconocimiento por el deporte. No obstante, recalcó su interés por entrenar para poder protagonizar un gran espectáculo en la pelea.

De esta manera, sus redes sociales se han convertido en la plataforma ideal para alertar a su contrincante sobre la evolución que ha desarrollado en el ring. Así lo dejó ver, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde reveló parte de las técnicas de defensa que ha aprendido y algunos ataques para desequilibrar a su contrincante.

No obstante, varios internautas han manifestado que aún falta trabajo, pues, en algunos clips, se observa al profesor de la antioqueña mientras le hace llamados importantes para corregir sus presuntos errores en el entreno.

Nueva advertencia para Karina García

Por otro lado, las redes sociales han hecho viral la delicada polémica que se ha desatado entre García, Laura González y Juan Martín Moreno, quien rompió el silencio al compartir una publicación, por medio de su cuenta de Instagram, en el que advirtió a Karina sobre los presuntos alcances de González.

"Que tenga cuidado Karina porque ella es loca y no va a parar hasta ver cómo me acaban a mí y a ella porque está obsesionada. Yo tengo las pruebas de como me ha llamado un man de Medellín diciéndome que le habían dado la dirección de mi casa y las matrículas de los carros", aseguró Juan Martín Moreno.