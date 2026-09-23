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Alcaldía de Ibagué confirmó cambios en rutas en el Aeropuerto Perales: conozca los nuevos horarios y la aerolínea involucrada

La nueva programación impactará en la ruta Bogotá-Ibagué para beneficiar a turistas y empresarios.

Cambio en los horarios de la ruta Bogotá Ibagué de Avianca.
Foto: Alcaldía de Ibagué

Noticias RCN

septiembre 23 de 2026
07:16 p. m.
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La alcaldía de Ibagué informó que el Aeropuerto Perales tendrá un cambio en las rutas operadas por Avianca desde finales de octubre; el objetivo es que los viajeros puedan movilizarse entre Bogotá e Ibagué de forma más flexible.

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Cambios en los horarios de la ruta Bogotá-Ibagué-Bogotá

Anteriormente, los vuelos programados por Avianca para volar desde la capital del país hacia Ibagué eran a las 2 o 4 de la tarde, pero con el nuevo cambio, ahora el trayecto saldrá a las 5:15 p .m., mientras el vuelo desde Ibagué hacia Bogotá será a las 6:55 de la tarde.

De igual forma, se confirmó que las aeronaves que realicen estas rutas pasarán de una capacidad de 70 a 180 pasajeros para que más personas puedan acceder a los vuelos. De este modo, turistas e inversionistas, que solicitaban este cambio para tener mayor tiempo de estadía en cada ciudad, serán los más beneficiados con la nueva programación.

La alcaldía informó que el acuerdo pudo hacerse realidad gracias a las mesas de diálogo entre la Administración Municipal, sectores económicos y entidades gremiales. "La apuesta ahora está en seguir trabajando por mejores frecuencias, nuevas rutas y condiciones que permitan consolidar al Aeropuerto Perales como un punto estratégico para el desarrollo económico, turístico y empresarial de la ciudad", dice el comunicado de prensa publicado por la entidad.

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Nuevas oportunidades para el desarrollo económico de la ciudad

A partir de este cambio, además de atraer nuevos inversionistas y facilitar el tránsito de empresarios, se busca también que la ciudad continúe expandiendo sus oportunidades comerciales y se logren abrir nuevas rutas aéreas para que pueda consolidarse como un punto estratégico a nivel regional.

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