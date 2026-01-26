Minjusticia ordena inhibidores de señal en cárcel de Cómbita, tras denuncias de extorsión en El Salvador

El gobierno de El Salvador solicitó a las autoridades colombianas tomar medidas urgentes contra una red de estafas telefónicas que estaría operando desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

De acuerdo con la alerta, estos delincuentes estarían afectando a gente en toda Latinoamérica.

De acuerdo con Gustavo Villatori, ministro de Seguridad de El Salvador, en su país “no existen carteles de droga ni mucho menos secuestradores”, por lo que aseguró que no hay ningún riesgo físico para las personas por estas estafas telefónicas.

Minjusticia responde a las denuncias

Por su parte, el ministro de Justicia colombiano, Andrés Idárraga, se pronunció y anunció medidas urgentes sobre la cárcel de máxima seguridad de Cómbita.

El jefe de la cartera manifestó que no pueden seguir presentándose crímenes desde las cárceles, por lo que se instalarán inhibidores de señal cerca del penal con colaboración del Uspec.

RELACIONADO Capturan a 3 personas en Medellín por extorsión durante operativos en San Javier y Laureles

Idárraga señaló que, de acuerdo con datos proporcionados por el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, el gobierno de Estados Unidos ha contabilizado por lo menos 100 teléfonos activos en la cárcel de Cómbita.

Así estarían estafando delincuentes colombianos en El Salvador

Según indicaron las autoridades salvadoreñas, los estafadores estarían llamando a personas que se desempeñan en algún oficio para citarlas en lugares apartados, mientras les piden información.

Al llegar al punto de encuentro, les aseguran a sus víctimas que son parte de un peligroso cartel mexicano y que los tienen rodeados en el lugar.

RELACIONADO Juez dejó en libertad a 16 integrantes de peligrosa banda dedicada a extorsión carcelaria

Posteriormente, a cambio de su supuesta liberación, les piden una considerable suma de dinero.

El ministro Villatori dijo que tienen información sobre casos similares en República Dominicana, Honduras, Guatemala, Argentina y Perú.