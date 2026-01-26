CANAL RCN
Economía

Bogotá tendrá nuevo megaparque en el norte: aseguran que será más grande que el Simón Bolívar

Estas son todas las zonas de entretenimiento que tendrá este complejo.

Noticias RCN

enero 26 de 2026
10:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La ambiciosa obra, enmarcada en el proyecto Lagos de Torca, superará en extensión al icónico Parque Metropolitano Simón Bolívar. Con 170 hectáreas, se posiciona como el nuevo gigante recreativo de la capital.

Esto se convierte en un hito para la planificación urbana de la capital, la administración distrital ha confirmado los detalles del que será el espacio verde más importante de la ciudad: el Parque Metropolitano Guaymaral.

Icónico restaurante se declaró en quiebra: esto pasará con sus puntos de venta
RELACIONADO

Icónico restaurante se declaró en quiebra: esto pasará con sus puntos de venta

Este megaproyecto no solo busca aliviar el déficit de zonas recreativas en el extremo norte de Bogotá, sino que está diseñado para desbancar al Parque Simón Bolívar como el área pública de mayor extensión en el casco urbano.

Nuevo megaparque será más grande que el Simón Bolívar

El nuevo megaparque estará ubicado en la zona de expansión conocida como Lagos de Torca, específicamente entre las calles 183 y 246, delimitado por la carrera Séptima y la futura prolongación de la avenida Boyacá. Su epicentro se localizará en la intersección de la carrera Séptima con calle 207.

Mientras que el emblemático Parque Simón Bolívar cuenta con aproximadamente 113 hectáreas de terreno, el Parque Guaymaral alcanzará las 170 hectáreas, lo que representa un incremento del 30% en superficie frente al gigante de la calle 63. Esta extensión lo convierte en el eje articulador de un sistema ambiental que busca conectar los Cerros Orientales con el humedal Torca-Guaymaral.

A inicios de este 2026, las obras avanzan como parte del desarrollo de Lagos de Torca, un modelo de gestión donde la inversión privada y pública convergen para crear "ciudad dentro de la ciudad". El objetivo es que este parque no sea solo un destino de fin de semana, sino un conector que permita el paso de fauna mediante la elevación de tramos de la Autopista Norte, mitigando el impacto de la fragmentación ambiental.

¿Qué zonas tendrá este mega proyecto?

  • Movilidad Sostenible: Se proyectan 45 kilómetros de senderos para caminar y ciclorrutas que recorrerán bosques nativos y riberas de quebradas.
  • Deporte y Cultura: El parque albergará una concha acústica con capacidad para 5.000 personas, una pista de BMX con estándares internacionales y múltiples canchas de fútbol y deportes de conjunto.
  • Recuperación del ecosistema: El corazón del proyecto es la restauración del humedal Torca-Guaymaral. Se estima la siembra de más de 95.000 árboles de especies nativas, transformando un suelo antes degradado en un corredor biológico activo.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Inesperado cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 26 de enero de 2026: así se cotizó

Cesantías

Estas son los únicos en los que tiene permitido retirar sus cesantías: tómelos en cuenta

Licencia de conducción

Hacen fuerte llamado a conductores en el país: les revocarán la licencia por incumplir este requisito

Otras Noticias

Cárceles en Colombia

Minjusticia ordena inhibidores de señal en cárcel de Cómbita, tras denuncias de extorsión en El Salvador

El gobierno de El Salvador denunció que una red que funciona desde Colombia estaría realizando extorsiones telefónicas en su país.

Filipinas

Naufragio de ferry en el sur de Filipinas deja al menos 18 muertos y 10 desaparecidos

De acuerdo con el reporte oficial, el ferry emitió una señal de auxilio aproximadamente cuatro horas después de iniciar su travesía.

James Rodríguez

DT de Portugal confesó ya estar analizando a Colombia y especialmente a James

Yeison Jiménez

Desgarrador mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras homenaje de Bad Bunny en Medellín

Estados Unidos

Alerta en Estados Unidos por epidemia de sarampión: los casos van en aumento