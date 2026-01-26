Bogotá tendrá nuevo megaparque en el norte: aseguran que será más grande que el Simón Bolívar

La ambiciosa obra, enmarcada en el proyecto Lagos de Torca, superará en extensión al icónico Parque Metropolitano Simón Bolívar. Con 170 hectáreas, se posiciona como el nuevo gigante recreativo de la capital.

Esto se convierte en un hito para la planificación urbana de la capital, la administración distrital ha confirmado los detalles del que será el espacio verde más importante de la ciudad: el Parque Metropolitano Guaymaral.

Este megaproyecto no solo busca aliviar el déficit de zonas recreativas en el extremo norte de Bogotá, sino que está diseñado para desbancar al Parque Simón Bolívar como el área pública de mayor extensión en el casco urbano.

Nuevo megaparque será más grande que el Simón Bolívar

El nuevo megaparque estará ubicado en la zona de expansión conocida como Lagos de Torca, específicamente entre las calles 183 y 246, delimitado por la carrera Séptima y la futura prolongación de la avenida Boyacá. Su epicentro se localizará en la intersección de la carrera Séptima con calle 207.

Mientras que el emblemático Parque Simón Bolívar cuenta con aproximadamente 113 hectáreas de terreno, el Parque Guaymaral alcanzará las 170 hectáreas, lo que representa un incremento del 30% en superficie frente al gigante de la calle 63. Esta extensión lo convierte en el eje articulador de un sistema ambiental que busca conectar los Cerros Orientales con el humedal Torca-Guaymaral.

A inicios de este 2026, las obras avanzan como parte del desarrollo de Lagos de Torca, un modelo de gestión donde la inversión privada y pública convergen para crear "ciudad dentro de la ciudad". El objetivo es que este parque no sea solo un destino de fin de semana, sino un conector que permita el paso de fauna mediante la elevación de tramos de la Autopista Norte, mitigando el impacto de la fragmentación ambiental.

¿Qué zonas tendrá este mega proyecto?