Docentes podrían recibir importante beneficio: restitución de la mesada 14 va por buen camino

Durante la reciente sesión plenaria del Senado, se le dio visto bueno al proyecto que busca devolverle la mesada 14 a los profesores.

La idea es que 164 mil docentes pensionados se vean beneficiados. En caso de que supere el resto del trámite legislativo, se modificaría el Acto legislativo 01 de 2005, el cual no permite que haya más de 13 pensiones.

¿Cuántos debates le faltan?

“Los y las docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encuentren o llegaren a estar en goce de pensión de jubilación, vejez o invalidez, o sus sobrevivientes, accederán a la mesada catorce de acuerdo al régimen especial y exceptuado del Sistema General de Pensiones del Magisterio de Colombia”, así quedaría la normativa.

De acuerdo con lo mencionado por quienes lo impulsan, se pretende tener un acto simbólico y económico con los docentes. Asimismo, no solo incluye a los profesores pensionados, sino para quienes lo estarán en el futuro.

Se propone que el sistema sea parecido al que ya se aplica para miembros de la fuerza pública (militares y policías).

Miles de profesores se beneficiarían

A finales de noviembre, pasó el tercer debate en la Comisión Primera del Senado. La ponencia estuvo en manos del liberal Alejandro Chacón. Con la aprobación en la plenaria, le quedan otros cuatro debates, dado que es proyecto de acto legislativo.

El futuro de la reforma vuelve a quedar en manos de la Comisión Primera y plenaria de la Cámara. Después, estará nuevamente en el Senado. Este proceso debe lograrlo para antes de que acabe la legislatura. Es decir, hasta el 20 de junio.

“Este es de los proyectos emblemáticos que vamos a tener en esta legislatura, y que cada uno de ustedes, de los que va a acompañar este proyecto, se debe sentir orgulloso y le debe contar a los profesores de sus regiones que ustedes hicieron parte de devolverle a los profesores al magisterio de Colombia la mesada catorce. Que hace muchos años se perdió para ellos”, declaró Alejandro Chacón.