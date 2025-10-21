Campeonato Nacional de Baristas y Tostadores 2025: así elegirá Colombia a sus campeones del café

Más que una competencia, será una vitrina del talento nacional y de la transformación que vive la caficultura colombiana, donde tradición, innovación y orgullo se mezclan en cada taza.

La competencia que celebra la cultura cafetera colombiana

Del 21 al 24 de octubre, Cafés de Colombia Expo 2025 será el epicentro de los campeonatos nacionales de barismo, tostado y preparación de café en olla, tres escenarios que honran la pasión de quienes convierten el grano en experiencias únicas. Según Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, estos espacios muestran la evolución de la caficultura nacional:

Hoy, el reto no es solo producir el mejor café, sino aprender a tostarlo, catarlo y prepararlo.

La integración de generaciones, de padres a nietos, consolida a Colombia como un territorio que vive y transforma el café, fortaleciendo su identidad y liderazgo mundial.

Foto: Cafés de Colombia Expo | Corferias

Campeonato Nacional de Baristas: técnica, pasión y creatividad

Considerado la “reina” de las competencias, el Campeonato Nacional de Baristas 2025 reunirá a 30 participantes que demostrarán su destreza preparando espresso, bebidas con leche y creaciones originales. En solo 15 minutos, cada barista deberá combinar técnica, narrativa y sabor para cautivar al jurado.

El ganador representará al país en el World Barista Championship 2026 en Panamá, siguiendo los pasos de Diego Campos, campeón mundial en 2021. Actualmente, el caleño Edwin Tascón ostenta el título nacional y se prepara para competir en el WBC de Milán, donde buscará nuevamente dejar en alto el nombre de Colombia.

Campeonato de Tostadores: el arte de realzar los sabores del grano

En su tercera edición, el Campeonato Nacional de Tostadores resalta el rol del maestro tostador, figura clave para definir el perfil sensorial del café.

El tostador influye directamente en lo que un barista sirve y en lo que el consumidor encuentra en su hogar

Explicó Andrés Elizalde, líder de las competencias World Coffee Events (WCE) en Colombia.

El certamen evidencia la evolución del gusto colombiano: las tostiones medias ganan terreno frente a las altas, permitiendo que afloren notas de chocolate, melaza y frutas típicas del café nacional.

Campeonato de Olla: la tradición que une a los colombianos

Promovido por la marca Café Amor Perfecto, el Campeonato Nacional de Preparación de Café en Olla rinde homenaje al método más tradicional de Colombia. Aquí no se necesita ser barista profesional, solo tener amor por el café y una receta que despierte los sentidos.

Los jueces evalúan sabor, aroma y autenticidad, mientras el público celebra la conexión emocional que esta bebida genera en los hogares colombianos. Como lo expresó María Fernanda Monje Quimbaya, participante en 2024: “Fue reencontrarme con mis raíces y honrar una tradición que nos une”.

Una vitrina para la innovación y el orgullo cafetero

Más allá de las competencias, Cafés de Colombia Expo funciona como una escuela de aprendizaje donde productores, catadores y baristas comparten conocimientos y experiencias. Para Doris Chingaté, jefa de proyecto del evento, estos campeonatos son “una vitrina que reúne tradición, innovación y talento, fortaleciendo la conexión con la cultura cafetera y consolidando a Colombia como referente mundial en calidad y creatividad”.

Con cada edición, el país reafirma su liderazgo en la industria del café y celebra a quienes, con dedicación y pasión, hacen del grano un símbolo de excelencia nacional.