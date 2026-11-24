Anuel sigue siendo el tema de conversación en redes sociales tras su polémica presentación en el Vive Claro, de Bogotá, en donde llegó dos horas tarde a su presentación y solo terminó cantando menos de 60 minutos.

Pese a la polémica que se ha desatado en torno al manejo que el artista ha hecho de su carrera artística, otros cantantes colombianos han aprovechado su presencia en el país para encontrarse con el hombre y rendirle tributos por su trabajo en la industria musical.

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Martín Elias Jr. sorprendió a Anuel AA

El joven artista no dudó en tomar sus redes sociales para compartir detalles del más reciente encuentro que sostuvo con el intérprete de ‘Amanece’, quien se mostró sorprendido ante la sorpresa que el cantante y su equipo de trabajo le habían preparado en aquel instante.

El encuentro se habría llevado a cabo en medio del camerino del puertorriqueño durante su presentación en Bogotá. En el clip se observa el instante en el que Elias toma una esclava que llevaba en su mano, se la quita y procede a ponérsela en la mano al cantante.

Durante dicho instante, el hijo del cantante vallenato decide dedicarle unas palabras de admiración al manifestarle que se considera a sí mismo como uno de sus mayores fanáticos y que usualmente siempre se encuentra en las primeras filas de sus conciertos.

La reacción del puertorriqueño no se hizo esperar ya que abrazó al artista y le expresó su agradecimiento por el presente que le ofreció minutos antes de salir a dar su corto show en la capital colombiana.

Anuel prometió concierto gratis en Bogotá

Pero la polémica protagonizada por el cantante ha tomado mayor fuerza en las horas más recientes ya que el hombre dio a conocer, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, su intención de ofrecer un show completamente gratuito en la capital para reponer los daños ocasionados con su más reciente presentación.

Además, el hombre informó que la causa detrás del retraso correspondió a un error por parte de un integrante de su equipo de trabajo, quien, según Anuel, le había agendado su presentación como una pequeña participación en un festival al cual tenía que llegar a las 11:30 p.m.

“Yo me bajé de la tarima como me bajé porque la Policía ya me iba a tumbar la música a la mala y me iban a desconectar el sonido. Si fuera por mí ya yo no cantaba y mandaba a que les devolvieran el dinero a los fanáticos y reponemos la fecha”, aseguró el cantante en sus redes.