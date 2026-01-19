Artistas se unen para grabar el videoclip de la canción en honor a Yeison Jiménez

La muerte de Yeison Jiménez ha conmocionado al país entero, pues el trágico accidente que le costó la vida no solo se encuentra siendo objeto de investigación, sino de conversación entre millones de fanáticos del caldense.

Por eso, su más reciente homenaje en el Movistar Arena de Bogotá se convirtió en todo un acontecimiento ya que miles de personas se acercaron al lugar para no solo rendir un homenaje, sino para recordar el contundente legado que Jiménez dejó para el género popular en el país.

Canción en honor a Yeison Jiménez

Durante dicha jornada varios exponentes del género se reunieron y compartieron tarima, mientras que dieron voz a varios de los mejores éxitos de Yeison. Sin embargo, uno de los momentos más especiales fue cuando la mayoría de los artistas se reunieron para revelar una nueva canción en honor al intérprete de ‘Vete’.

Bajo el nombre de ‘El aventurero en el cielo’, Jhonny Rivera, Pipe Bueno, Ciro Quiñónez, Alzate, Francy, Jessi Uribe, Paola Jara, Arelys Henao, Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, el Charrito Negro, entre otros, se unieron para entonar una cancion en donde, al recopilar los nombres de varias canciones de Yeison, exaltaron la labor del cantante y su grupo de trabajo en vida.

Por esto, en las horas más recientes, dicho grupo de cantantes revelaron imágenes del que sería el videoclip oficial de la canción. En los clips se les observa a todos juntos, mientras entonan la canción y llevan trajes de color blanco.

Por supuesto, las reacciones no han tardado en aparecer ya que miles de fanáticos manifestaron su asombro ante el sentido homenaje que, por primera vez, ha reunido a varios de los más famosos intérpretes del género regional.

Concierto de Yeison Jiménez en el Campín

Por otro lado, la familia y grupo de trabajo del cantante dieron a conocer, en las horas más recientes, que el próximo concierto del cantante, programado para el 28 de marzo, sí se llevará a cabo en el Estadio Campín.

No obstante, el concierto se llevará a cabo el próximo sábado 31 de enero y contará con la participación de todos los artistas previamente confirmados para el espectáculo. En tarima se presentará la banda del cantante y se realizará un sentido homenaje en honor a su sueño y promesa.