Horóscopo de hoy: lunes 19 de enero de 2026

Este lunes 19 de enero, marca un inicio de semana para ordenar ideas, ajustar planes y tomar decisiones con cabeza fría.

Foto: Freepik
Noticias RCN

enero 19 de 2026
07:33 a. m.
La energía del día invita a avanzar con calma, evitando impulsos y discusiones innecesarias. Es un buen momento para cerrar pendientes, organizar prioridades y retomar conversaciones importantes tanto en lo laboral como en lo personal.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Empiezas la semana con una energía intensa que puede jugar a tu favor si sabes canalizarla. Hoy es ideal para tomar decisiones laborales que llevas posponiendo. En el amor, evita imponer tu punto de vista: escuchar también es avanzar.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Este lunes te pide paciencia. No todo saldrá a tu ritmo, pero eso no significa que vaya mal. En lo económico, una conversación pendiente puede abrirte una puerta interesante. Cuida tu cuerpo: el cansancio acumulado se nota.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente va más rápido que el reloj. Es un buen día para proponer ideas, escribir, negociar o comunicar algo importante. En el plano sentimental, alguien puede sorprenderte con una confesión inesperada.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones estarán a flor de piel, pero lejos de ser un problema, serán tu brújula. Confía en tu intuición para resolver un asunto familiar. En el trabajo, no te subestimes: tu aporte sí cuenta.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hoy el liderazgo se te da de forma natural. Es un lunes perfecto para organizar, dirigir y tomar la iniciativa. En el amor, evita los celos innecesarios: no todo es competencia, también hay complicidad.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu lado analítico estará muy activo, pero cuidado con pensar en exceso. A veces lo simple es lo correcto. Buen momento para ordenar pendientes y cerrar ciclos pequeños. En salud, baja un poco la autoexigencia.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio será tu mayor reto hoy. Alguien puede ponerte en medio de una decisión incómoda. En lo laboral, apuesta por el diálogo. En el amor, un gesto sencillo puede decir más que mil palabras.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Arrancas la semana con determinación. Es un día clave para avanzar en un proyecto personal. En el plano emocional, evita guardar lo que sientes: expresarte te dará alivio y claridad.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las ganas de cambiar de rutina aparecen con fuerza. Aunque sea lunes, busca un espacio para algo que te motive. En lo económico, evita gastos impulsivos. En el amor, la honestidad será tu mejor aliada.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Hoy tu disciplina rinde frutos. Es un excelente día para metas profesionales y decisiones importantes. En lo sentimental, date permiso para bajar la guardia: no todo tiene que ser control.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu creatividad se despierta con fuerza este lunes. Ideal para pensar diferente y romper esquemas. En el amor, alguien puede interesarse más de lo que imaginas. Déjate sorprender.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Empiezas la semana con sensibilidad y empatía. Usa esa energía para ayudar, pero sin olvidarte de ti. Buen día para actividades artísticas o espirituales. En el amor, escucha tu corazón, no el ruido externo.

