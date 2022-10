Cantante Salomé sufrió accidente en programa en vivo y dejó una importante reflexión

Salomé Camargo, cantante e influencer colombiana, recordada por participar en el Factor X del año 2011, se ha hecho viral en las últimas horas en redes sociales debido a un accidente que tuvo en el programa del Canal RCN, Buen Día Colombia, en el que los televidentes evidenciaron una compleja situación en el momento en que la cantante sufrió la llegada de su menstruación, al aire.

La cantante, que cuenta con casi un millón de seguidores en sus redes sociales, fue la encargada de compartir el momento en el que se observa cuando los presentadores del programa tuvieron que mandar a comerciales, debido a la situación que se había presentado.

Este lunes Salomé Camargo asistió a los sets del Canal RCN con el propósito se dar a conocer sus más recientes estrenos musicales. Sin embargo, en el momento en el que le pidieron que se pusiera de pie para cantar alguna de sus canciones, se observó su pantalón blanco manchado de sangre menstrual.

Por esta razón, los presentadores se notaron algo incómodos por lo que le estaba ocurriendo a la joven cantante y la producción del programa envió a comerciales para que Salomé se cambiara y pudiera interpretar sus temas musicales sin ningún inconveniente.

“Lo sé, me manché hoy porque me llegó el periodo en pleno programa en vivo y me parece súper importante hablarles de eso y publicarlo. Algunos comentarios que he recibido son de vergüenza, otro en tono de regaño culpándome. Ninguna está libre de un accidente y esto que me ocurrió le puede pasar a cualquiera. Es normal”, escribió en la publicación del video.

La influencer ha recibido miles de comentarios en sus redes sociales entre los cuales se destacan los de apoyo para la joven, quien se mostró orgullosa y pidió a la sociedad tratar de normalizar una situación que viven las mujeres cada mes, algunas de ellas, con menstruación irregular, por lo que es imposible conocer las fechas exactas.

“Quiero decirle, sobre todo a las niñas, que no debemos sentirnos avergonzadas porque este tipo de cosas nos pasen. Somos mujeres, es nuestra naturalidad, nuestro cuerpo, el sangrado menstrual es algo que a todas nos llega cada mes, es algo normal”, concluyó en su mensaje.

