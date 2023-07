Horacio está entre la vida y la muerte luego de sufrir un infarto

Joaquín enfrenta a Francisco en panamá para que saque a magdalena de la cárcel, amenazándolo con acusarlo en la policía por estar consumiendo sitios de pornografía infantil.

Mientras tanto, las cosas en la constructora no avanzan nada bien para Horacio y la situación preocupa a Ana, quien no puede disfrutar por completo el triunfo de la licitación. Alejandro llama a Emma y le cuenta que fue despedido junto a todo el equipo, por lo que ella se sorprende y le pide que no se vaya.

Genoveva y Camila intentan abrirle los ojos a Horacio y hacerle entender que se está equivocando con su soberbia y manera de tratar a la gente, sin embargo, él les reclama por estar felices tras el triunfo de Ana y Luciano.

Al final, parece que el destino de Horacio va a ser terminar solo, pues Genoveva le recuerda que quienes siguen allí lo hacen por cariño a Emma. Después, Carla llega con noticias sobre el alcalde y los empleados discuten sobre donde deberá parar la maqueta de la electrificadora.

Efraín lleva a Horacio a su nueva casa, le entrega las medicinas y le expresa su preocupación por su mala apariencia. Sin embargo, este sigue bebiendo y reprochando los resultados de la licitación. Al quedarse solo, Horacio empieza a sentirse mal y recuerda todas las advertencias que recibió sobre presentarse nuevamente al concurso.

Horacio sufre un infarto

En medio de recuerdos y su abrumadora soledad, Horacio sufre un infarto que lo deja tendido en el suelo.

Mientras, Magdalena sale libre y se despide de Francisco, a la vez que Joaquín logra sacarle toda la información sobre la página en donde encontró los videos de Florencia.

Adelaida es despertada a medianoche por una llamada del hospital en la que le avisan que Horacio sufrió un infarto y que necesitan autorización de la familia para tomar decisiones. Inmediatamente, ella llama a Ana y le cuenta lo sucedido.

Para Adelaida esto es un golpe al corazón, pero sobrepone su relación con Lorenzo ante sus sentimientos por Horacio, mientras este lucha por su vida en el hospital.

Pedro regresa de España y es recibido con la noticia del infarto de Horacio. Mientras tanto, Ana llega y el doctor le confirma que su exesposo fue estabilizado, pero que tiene una obstrucción cardiaca que debe ser operada, aunque le asegura que no sabe si podría sobrevivir.

Ana recibe a sus hijos en el hospital y Pedro se queda con las ganas de contarle a Horacio lo de su nuevo restaurante. Ximena demuestra su preocupación por lo que pueda pasarle a su suegro y Ana intenta calmarla.

Pedro pasa la noche con Horacio y le cuenta todo lo que logró en Barcelona. En el hospital le pide que se recupere y que le dé la oportunidad de hacerlo sentir orgulloso por su nuevo restaurante y todas las metas alcanzadas.

Joaquín llega con Magdalena y Teo a su apartamento, ella le agradece por ayudarla y le confiesa que nunca debió irse a Panamá con Francisco.

Emma sufre los efectos de la maternidad, pues se niega preguntarle cosas a su mamá por temor a molestarla. Pero a su lado está Samuel, quien la ayuda y acompaña en el proceso. Además, la preocupación por el tema de su padre, no la deja estar tranquila.

