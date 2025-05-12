CANAL RCN
Colombia

Así funcionará el pico y placa para diciembre en Bogotá: estos son los cambios

El pico y placa para vehículos particulares se mantendrá de lunes a viernes entre 6:00 a. m. y 9:00 p. m., con algunas excepciones.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
12:30 p. m.
En diciembre Bogotá ajustará el calendario de pico y placa. La medida de restricción para vehículos particulares continuará operando de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., bajo el esquema habitual de días pares e impares.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que los fines de semana y festivos estarán libres de restricción.

La medida de pico y placa funcionará de la siguiente manera: los días impares podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5, y los días pares lo harán aquellos finalizados en 6, 7, 8, 9 y 0.

Las excepciones de pico y placa en Bogotá en diciembre

La Alcaldía de Bogotá confirmó que los sábados y domingos de diciembre contará con varias fechas sin pico y placa.

El 8 de diciembre, festivo, no habrá restricción dentro de la ciudad, aunque sí aplicará el pico y placa regional para ingreso a Bogotá.

También anunció dos días especiales sin restricción de movilidad: el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026.

Así funcionará el pico y placa durante la semana en Bogotá

  • Durante la primera semana, del 1 al 7 de diciembre, la rotación seguirá el orden regular de pares e impares. El sábado 6 y domingo 7 no habrá pico y placa.
  • La segunda semana tendrá como excepción el festivo del lunes 8, mientras que del martes 9 al viernes 12 la medida operará normalmente.
  • La tercera semana, entre el 15 y el 21 de diciembre, siempre con restricción entre semana y libre durante el fin de semana.
  • La semana del 22 al 28, el 25 de diciembre quedará exento por ser festivo y el 26 de diciembre también será libre de la restricción, por decisión de la Alcaldía Mayor.
  • Entre el 29 y el 31 de diciembre, circularán placas impares el lunes 29 y miércoles 31, mientras que el martes 30 lo harán las placas pares.
¿Cómo queda el pico y placa regional en diciembre?

El Distrito recordó que el pico y placa regional opera el último día de cada puente festivo en los nueve corredores de ingreso a la capital.

Entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar vehículos con placa par, mientras que entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. el ingreso será exclusivo para placas impares.

Con este esquema, la ciudad busca mantener el orden vial en un mes de alto tráfico y apoyar el retorno de viajeros que se movilizan dentro y fuera de la capital durante la temporada decembrina.

