Cardi B lanza bolígrafo a un paparazzi mientras salía de un juicio millonario en su contra

Cardi B es tendencia mundial a raíz del más reciente y polémico juicio millonario del que salió absuelta tras haber sido acusada por agresión en contra de una exguardia de seguridad en California.

No obstante, las miradas no solo se las llevó el mediático juicio ya que la cantante protagonizó un fuerte altercado con un periodista mientras se disponía a salir del recinto.

RELACIONADO Cazzu rompe el silencio y revela que Christian Nodal no ha permitido que su hija viaje con ella

Cardi B lanza bolígrafo a paparazzi

La intérprete de ‘I Like It’ fue absuelta en las horas más recientes por un proceso civil en el que estuvo involucrada por presunta agresión que interpuso una exguardia de seguridad, quien reclamaba una suma de 24 millones de dólares, a modo de indemnización, por un incidente que se presentó durante el 2018.

Tras una serie de testimonios, pruebas y demás elementos, el tribunal determinó que la demandante no logró demostrar los elementos de agresión, negligencia ni angustia emocional suficientes para responsabilizar a la artista.

Durante la salida triunfal, la mujer fue acechada por el lente de varios paparazzis y periodistas, quienes se acercaron para preguntarle mayores detalles sobre la disputa legal. Uno de los hombres cuestionó a la mujer sobre el presunto triángulo amoroso entre ella, Offset y Stefon Diggs por lo que la artista no dudó en reaccionar al lanzarle un bolígrafo.

Deje de faltarme al respeto. Usted es irrespetuoso. No haga eso. ¿Ve a mujeres haciéndome ese tipo de preguntas? ¿Por qué siente que, como hombre, puede hacerme ese tipo de preguntas? Actúe como si tuviera modales, manifestó la mujer.

Pese al inconveniente, que dejó atónitos a los asistentes del recinto, el hombre habría manifestado seguir sintiendo afecto por la mujer pese a que le había arrojado el objeto con rabia.

Disputas legales por parte de Cardy B

La vida mediática de Cardy B ha estado envuelta por una serie de escándalos y disputas legales, pues no es la primera vez en la que la artista se ve comprometida en asuntos legales.

En 2022 la mujer se habría declarado culpable por su participación en una pelea en un club nocturno en Nueva York por lo que tuvo que realizar diferentes actividades de servicio comunitario. Así mismo, en 2023, la mujer lanzó un micrófono a una fanática suya que se encontraba observando su show en Las Vegas.