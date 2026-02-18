Cardi B llegaría a Colombia con el objetivo de retirar sus implantes de glúteos

El mundo del entretenimiento se encuentra conmocionado ante las más recientes declaraciones de la rapera Cardi B, quien, luego de tener un accidente en uno de sus últimos conciertos, dio a conocer que se iba a someter a una importante intervención quirúrgica con el objetivo de cuidar su salud.

¿Qué dijo Cardi B sobre sus implantes?

La discusión se desató luego de que la mujer sufriera una aparatosa caída en una silla en la que se encontraba realizando su presentación, en el marco de su gira 'Little Miss Drama'. Después de finalizar su concierto, la rapera sorprendió al público al anunciar que al finalizar su tour viajará a Colombia para realizarse un importante procedimiento médico.

“Después de esta gira, me voy a quitar algunas cosas… me voy a Colombia… me voy a quitar este trasero”, manifestó.

Dichas declaraciones de la mujer abrieron un amplio debate sobre la importancia de la salud y la estética, pues, en varias ocasiones, la cantante ha sido blanco de críticas por parte de miles de internautas que han manifestado su negativa ante la figura y el modelo que Cardi sigue proyectando ante sus fanáticas.

Por su parte, el cantante Kehlani, con quien compartió tarima, también se refirió a los glúteos de la mujer al manifestar su asombro ante el gran tamaño de los mismos. Por supuesto, su comentario generó gran revuelo entre los internautas, quienes manifestaron su inconformidad con la apreciación que “alimenta una estética irreal”.

Así mismo, Cardi hizo saber que estaría ausente por tres meses después de finalizar su gira musical para reducir el tamaño de sus implantes. Según portavoces internacionales, esta no sería la primera vez que la mujer decide realizarse una reducción de sus glúteos ya que, al parecer, esta se habría sometido a una extracción en el año 2022 y 2024.

Cardi B y sus problemas de salud por los biopolímeros

El estado de salud de la cantante se ha visto inmerso en una amplia discusión por el uso de biopolímeros de los cuales tuvo una extracción durante el pasado 2022. Por medio de una gluteoplastia, la mujer dio a conocer que logró quitarse el 95% de los biopolímeros.

Ante esto, la intérprete de 'I like it' ha tomado sus redes sociales para reiterar, en varias ocasiones, la importancia de investigar antes de someterse a procedimientos estéticos que impacten negativamente en la salud.