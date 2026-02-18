CANAL RCN
Joven “therian” intentó hablar con un perro y terminó mordida: el video es tendencia

Una joven que se identifica como “therian” intentó comunicarse con un perro y terminó mordida en el brazo. El caso reabre el debate sobre esta identidad.

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
01:24 p. m.
Una situación tan insólita como preocupante se volvió viral en redes sociales en las últimas horas. Una joven en Argentina, que se identifica como "therian", terminó con una mordida en el brazo luego de intentar acercarse a un perro bajo la creencia de poder comunicarse con él.

¿Qué son los ‘Therian’ y por qué son tendencia en redes sociales?
El caso reabrió el debate sobre esta identidad alternativa que cada vez gana más visibilidad en Latinoamérica, especialmente entre jóvenes que comparten sus experiencias en plataformas digitales.

¿Qué significa ser “therian”?

Un "therian" es una persona que siente una conexión profunda e interna con un animal, al punto de identificarse espiritual o psicológicamente con él. A esto se le conoce como therianthropy.

Eso sí, es importante aclarar algo, pues ser therian no significa que la persona crea físicamente que es un animal, ni que actúe todo el tiempo como uno. La mayoría lleva una vida normal, estudia, trabaja y socializa como cualquier otra persona. Para muchos, se trata de una experiencia interna o espiritual.

Sin embargo, expertos advierten que esta identificación no debe confundirse con la capacidad real de interactuar con animales como si compartieran el mismo lenguaje.

El video viral de una therian mordida por un perro

Según versiones que circulan en redes, la joven se acercó al animal convencida de que podía comunicarse con él. El resultado fue una mordida directa en su brazo, lo que obligó a recibir atención médica.

Aunque el incidente no pasó a mayores, sí encendió alarmas sobre los riesgos de romantizar este tipo de prácticas, especialmente cuando se trata de animales que pueden reaccionar por instinto ante comportamientos inesperados.

El episodio ocurre en medio del creciente interés por identidades como therian, que hoy tienen comunidades activas en internet, pero también generan confusión y burlas.

